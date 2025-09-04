Оракул Ленорман на осінь 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти віщують у коханні, роботі та особистому житті

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт із простими й зрозумілими символами, які відображають життєві події та стани: кохання, роботу, фінанси, подорожі, зміни та стабільність. На відміну від карт Таро, Ленорман дає практичні поради, близькі до реальності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на осінь 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку зорієнтуватися: чого очікувати в особистому житті, на роботі та у внутрішньому світі.

Прогноз для всіх знаків зодіаку на осінь 2025 року

Овен — Лелека

Осінь стане періодом змін і нового етапу. Можливі зміни в роботі або місці проживання. Це час для сміливих кроків уперед.

Телець — Якір

Тельці отримають стабільність і міцні результати. Осінь сприятиме фінансовій безпеці та укріпленню позицій у кар’єрі.

Близнята — Лист

На вас чекають важливі новини та документи. Це може бути нова пропозиція, підписання контракту чи несподівана звістка.

Рак — Серце

Гармонія у стосунках вийде на перший план. Осінь принесе тепло у сім’ю та романтичні можливості для самотніх Раків.

Лев — Сонце

Яскравий сезон успіху. На вас чекають перемоги у справах, визнання й можливість сяяти у своїй сфері діяльності.

Діва — Ключ

Цієї осені ви знайдете розв'язування важливої проблеми. З’являться нові можливості, які допоможуть рухатися вперед.

Терези — Перехрестя

Попереду важливий вибір. Осінь змусить вас визначитися з напрямом — у роботі, навчанні чи особистих стосунках.

Скорпіон — Букет

На вас чекають приємні сюрпризи та вдячність від оточення. Сезон принесе несподівану радість.

Стрілець — Зірки

Восени ви знайдете натхнення та чіткі цілі. Це час планувати майбутнє й будувати стратегії.

Козоріг — Дім

У центрі уваги — сім’я та власна стабільність. Осінь допоможе створити комфорт і закріпити внутрішні ресурси.

Водолій — Книжка

Знання та нова інформація стануть ключовими. Ви можете розпочати навчання або отримати відповідь на приховане запитання.

Риби — Собака

Вірні друзі та підтримка стануть вашим головним ресурсом. Осінь сприятиме зміцненню дружніх і партнерських зв’язків.

Осінь 2025 року для всіх знаків зодіаку стане часом змін, натхнення і стабільності. Хтось отримає нові можливості, хтось розв'яже важливі питання, а хтось знайде гармонію у стосунках і підтримку від близьких.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

