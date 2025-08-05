Оракул Ленорман на серпень 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти нам віщують

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, кожна з яких відкриває приховані тенденції та енергії періоду. У серпні 2025 року карти вказують на момент переходу: для когось він стане новим стартом, для інших — часом звільнення від старого й закріплення досягнень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Місячний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Корабель”

Серпень відкриває для вас нові горизонти. Це може бути переїзд, подорож або зміна напряму діяльності. Головне — не боятися відпустити звичне.

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Телець — “Якір”

Місяць стабільності й упевненості. Ви закріпите важливі результати, укладете довгострокові угоди або налагодите фундамент у стосунках.

Близнята — “Ключ”

Серпень дає відповіді. Ви знайдете рішення складних завдань і отримаєте доступ до нових можливостей.

Рак — “Букет”

Час приємних сюрпризів і подарунків долі. В особистому житті — гармонія, у роботі — визнання.

Лев — “Сонце”

Місяць успіху, лідерства та особистої сили. Ваші зусилля принесуть максимальний результат, а ініціативи знайдуть підтримку.

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Діва — “Лелека”

Час оновлення та трансформацій. Можливі зміни у побуті, роботі чи оточенні. Ви входите в нову фазу.

Терези — “Лілії”

Місяць внутрішнього спокою та мудрих рішень. Гарний час для налагодження гармонії у стосунках і відновлення емоційного ресурсу.

Скорпіон — “Коса”

Серпень вимагатиме рішучих кроків. Ви відсічете зайве й очистите простір від того, що стримує.

Стрілець — “Перехрестя”

Перед вами кілька варіантів розвитку подій. Місяць вибору, який визначить напрямок наступних місяців.

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Козоріг — “Ведмідь”

Сила, вплив і стабільність. Ви отримаєте підтримку від авторитетної особи або знайдете нові джерела ресурсів.

Водолій — “Сад”

Соціальна активність, публічні виступи та знайомства принесуть нові можливості. Варто бути відкритими до контактів.

Риби — “Серце”

Місяць любові, гармонії та емоційного тепла. Можливе зміцнення стосунків або новий романтичний етап.

Серпень 2025 року стане періодом руху, рішучих виборів і внутрішнього зростання. У когось відбудеться прорив, інші отримають стабільність і спокій. Це час, коли важливо поєднати дію та мудрість, відкритість і рішучість.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.