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- Астрологія
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Оракул Ленорман на серпень 2025 року для всіх знаків зодіаку: що карти нам віщують
Серпень 2025 року за картами Оракула Ленорман обіцяє важливі зміни, нові можливості та емоційне оновлення для кожного знака зодіаку.
Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, кожна з яких відкриває приховані тенденції та енергії періоду. У серпні 2025 року карти вказують на момент переходу: для когось він стане новим стартом, для інших — часом звільнення від старого й закріплення досягнень.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Місячний прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — “Корабель”
Серпень відкриває для вас нові горизонти. Це може бути переїзд, подорож або зміна напряму діяльності. Головне — не боятися відпустити звичне.
Телець — “Якір”
Місяць стабільності й упевненості. Ви закріпите важливі результати, укладете довгострокові угоди або налагодите фундамент у стосунках.
Близнята — “Ключ”
Серпень дає відповіді. Ви знайдете рішення складних завдань і отримаєте доступ до нових можливостей.
Рак — “Букет”
Час приємних сюрпризів і подарунків долі. В особистому житті — гармонія, у роботі — визнання.
Лев — “Сонце”
Місяць успіху, лідерства та особистої сили. Ваші зусилля принесуть максимальний результат, а ініціативи знайдуть підтримку.
Діва — “Лелека”
Час оновлення та трансформацій. Можливі зміни у побуті, роботі чи оточенні. Ви входите в нову фазу.
Терези — “Лілії”
Місяць внутрішнього спокою та мудрих рішень. Гарний час для налагодження гармонії у стосунках і відновлення емоційного ресурсу.
Скорпіон — “Коса”
Серпень вимагатиме рішучих кроків. Ви відсічете зайве й очистите простір від того, що стримує.
Стрілець — “Перехрестя”
Перед вами кілька варіантів розвитку подій. Місяць вибору, який визначить напрямок наступних місяців.
Козоріг — “Ведмідь”
Сила, вплив і стабільність. Ви отримаєте підтримку від авторитетної особи або знайдете нові джерела ресурсів.
Водолій — “Сад”
Соціальна активність, публічні виступи та знайомства принесуть нові можливості. Варто бути відкритими до контактів.
Риби — “Серце”
Місяць любові, гармонії та емоційного тепла. Можливе зміцнення стосунків або новий романтичний етап.
Серпень 2025 року стане періодом руху, рішучих виборів і внутрішнього зростання. У когось відбудеться прорив, інші отримають стабільність і спокій. Це час, коли важливо поєднати дію та мудрість, відкритість і рішучість.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.