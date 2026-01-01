Оракул Ленорман на січень 2026 року для всіх знаків зодіаку: головні тенденції початку року

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман дозволяє побачити ключові теми місяця для кожного знака зодіаку. Січень 2026 року не вимагатиме високих швидкостей, зате сприятиме стабілізації, внутрішньому налаштуванню та корекції напрямку. Це місяць, коли важливо діяти усвідомлено й послідовно.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Корабель

Місяць планування й роздумів про майбутнє. Можуть з’явитися ідеї змін або нові горизонти, але реалізацію варто відкласти на пізніше.

Телець — Дерево

Період відновлення й стабільності. Січень підходить для турботи про здоров’я, ритм життя та внутрішню рівновагу.

Близнята — Лист

Інформація, документи або важливі повідомлення відіграватимуть ключову роль. Місяць сприятливий для переговорів і домовленостей.

Рак — Дім

Фокус на родині, побуті та відчутті безпеки. Січень принесе потребу в затишку й стабільності.

Лев — Сонце

Успішний і результативний місяць. Ви зможете побачити плоди попередніх зусиль і відчути впевненість у власних діях.

Діва — Книга

Період внутрішніх висновків і накопичення знань. Не все варто розкривати одразу — деякі рішення дозріють пізніше.

Терези — Перехрестя

Місяць вибору. Перед вами постане питання напрямку, і важливо не затягувати з рішенням.

Скорпіон — Вежа

Потреба в дистанції й концентрації. Січень сприятиме аналізу, усамітненню та структурованому підходу.

Стрілець — Вершник

Події набиратимуть швидкості. Новини або пропозиції можуть з’явитися несподівано й вимагатимуть реакції.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевнена позиція. Ви міцно стоїте на ногах і поступово закріплюєте свої результати.

Водолій — Лелека

Оновлення та зміни. Січень може принести новий етап або корекцію планів.

Риби — Місяць

Підвищена чутливість і потреба в емоційному комфорті. Місяць сприятливий для творчості й внутрішньої роботи.

Січень 2026 року стане періодом адаптації до нового року. Леви та Козороги відчують упевненість і стабільність, Терези стоятимуть перед важливим вибором, а Близнята отримають ключову інформацію для подальших рішень. Загалом місяць підходить для налаштування ритму й обдуманих кроків.

