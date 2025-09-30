Оракул Ленорман на жовтень 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — це система із 36 карт, що символічно відображають події, настрої та енергії дня. На відміну від Таро, Ленорман говорить простою мовою побутових символів — дому, серця, ключа, листа — і допомагає побачити практичний напрям руху. Прогноз на жовтень 2025 року покаже, які події чекати кожному знаку зодіаку в цей осінній місяць, коли Всесвіт сприятиме гармонії та відновленню внутрішнього балансу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Місяць рішень і проривів. Ви отримаєте шанс розв'язувати питання, які довго залишалися відкритими.

Телець — Дім

Час стабільності, комфорту й турботи про власний простір. У жовтні важливо зосередитися на родині.

Близнята — Лист

Новини, важливі розмови або офіційні документи змінять хід подій.

Рак — Серце

Місяць любові, взаємності та гармонійних стосунків. Слухайте серце.

Лев — Сонце

Період ясності, визнання й успіху. Ви зможете реалізувати свої задуми.

Діва — Книга

Жовтень подарує нові знання чи відкриття. Чудовий час для навчання або досліджень.

Терези — Букет

Гармонія, вдячність і радість від життя. Ви будете в центрі уваги завдяки своїй доброті.

Скорпіон — Перехрестя

На горизонті — вибір. Важливо не поспішати, а ретельно зважити всі варіанти.

Стрілець — Зірки

Натхнення і плани на майбутнє. Місяць допоможе розставити пріоритети й окреслити цілі.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість у собі. Ви закріпите результати своєї праці.

Водолій — Лелека

Зміни принесуть позитив і нові початки. Будьте відкриті до оновлення.

Риби — Конюшина

Місяць дрібних радощів і несподіваної удачі. Приймайте все з легкістю.

Жовтень 2025 року обіцяє бути гармонійним і продуктивним. Терези відчують внутрішній баланс, Козороги — стабільність, а решта знаків знайдуть свою тему — любов, знання, успіх чи зміни. Це період, коли Всесвіт підтримує тих, хто готовий прийняти новий етап життя з відкритим серцем.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.