Астрологія
76
2 хв

Оракул Ленорман на жовтень 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Козорогам — стабільність

Жовтень 2025 року стане місяцем рівноваги та впевнених кроків уперед. Карти Ленорман підкажуть, для кого цей період відкриє нові можливості, а кому подарує спокій, стабільність і гармонію у стосунках.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система із 36 карт, що символічно відображають події, настрої та енергії дня. На відміну від Таро, Ленорман говорить простою мовою побутових символів — дому, серця, ключа, листа — і допомагає побачити практичний напрям руху. Прогноз на жовтень 2025 року покаже, які події чекати кожному знаку зодіаку в цей осінній місяць, коли Всесвіт сприятиме гармонії та відновленню внутрішнього балансу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Ключ
    Місяць рішень і проривів. Ви отримаєте шанс розв'язувати питання, які довго залишалися відкритими.

  • Телець — Дім
    Час стабільності, комфорту й турботи про власний простір. У жовтні важливо зосередитися на родині.

  • Близнята — Лист
    Новини, важливі розмови або офіційні документи змінять хід подій.

  • Рак — Серце
    Місяць любові, взаємності та гармонійних стосунків. Слухайте серце.

  • Лев — Сонце
    Період ясності, визнання й успіху. Ви зможете реалізувати свої задуми.

  • Діва — Книга
    Жовтень подарує нові знання чи відкриття. Чудовий час для навчання або досліджень.

  • Терези — Букет
    Гармонія, вдячність і радість від життя. Ви будете в центрі уваги завдяки своїй доброті.

  • Скорпіон — Перехрестя
    На горизонті — вибір. Важливо не поспішати, а ретельно зважити всі варіанти.

  • Стрілець — Зірки
    Натхнення і плани на майбутнє. Місяць допоможе розставити пріоритети й окреслити цілі.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і впевненість у собі. Ви закріпите результати своєї праці.

  • Водолій — Лелека
    Зміни принесуть позитив і нові початки. Будьте відкриті до оновлення.

  • Риби — Конюшина
    Місяць дрібних радощів і несподіваної удачі. Приймайте все з легкістю.

Жовтень 2025 року обіцяє бути гармонійним і продуктивним. Терези відчують внутрішній баланс, Козороги — стабільність, а решта знаків знайдуть свою тему — любов, знання, успіх чи зміни. Це період, коли Всесвіт підтримує тих, хто готовий прийняти новий етап життя з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

76
