Оракул Ленорман на жовтень 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонія, Козорогам — стабільність
Жовтень 2025 року стане місяцем рівноваги та впевнених кроків уперед. Карти Ленорман підкажуть, для кого цей період відкриє нові можливості, а кому подарує спокій, стабільність і гармонію у стосунках.
Оракул Ленорман — це система із 36 карт, що символічно відображають події, настрої та енергії дня. На відміну від Таро, Ленорман говорить простою мовою побутових символів — дому, серця, ключа, листа — і допомагає побачити практичний напрям руху. Прогноз на жовтень 2025 року покаже, які події чекати кожному знаку зодіаку в цей осінній місяць, коли Всесвіт сприятиме гармонії та відновленню внутрішнього балансу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Місяць рішень і проривів. Ви отримаєте шанс розв'язувати питання, які довго залишалися відкритими.
Телець — Дім
Час стабільності, комфорту й турботи про власний простір. У жовтні важливо зосередитися на родині.
Близнята — Лист
Новини, важливі розмови або офіційні документи змінять хід подій.
Рак — Серце
Місяць любові, взаємності та гармонійних стосунків. Слухайте серце.
Лев — Сонце
Період ясності, визнання й успіху. Ви зможете реалізувати свої задуми.
Діва — Книга
Жовтень подарує нові знання чи відкриття. Чудовий час для навчання або досліджень.
Терези — Букет
Гармонія, вдячність і радість від життя. Ви будете в центрі уваги завдяки своїй доброті.
Скорпіон — Перехрестя
На горизонті — вибір. Важливо не поспішати, а ретельно зважити всі варіанти.
Стрілець — Зірки
Натхнення і плани на майбутнє. Місяць допоможе розставити пріоритети й окреслити цілі.
Козоріг — Якір
Стабільність і впевненість у собі. Ви закріпите результати своєї праці.
Водолій — Лелека
Зміни принесуть позитив і нові початки. Будьте відкриті до оновлення.
Риби — Конюшина
Місяць дрібних радощів і несподіваної удачі. Приймайте все з легкістю.
Жовтень 2025 року обіцяє бути гармонійним і продуктивним. Терези відчують внутрішній баланс, Козороги — стабільність, а решта знаків знайдуть свою тему — любов, знання, успіх чи зміни. Це період, коли Всесвіт підтримує тих, хто готовий прийняти новий етап життя з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
