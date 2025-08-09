Осетрова повня 9 серпня 2025 року: чому така назва

Осетрова повня / © ТСН

9 серпня 2025 року на нас чекає Осетрова повня — одна з найяскравіших літніх місячних подій. Її назва пов’язана з традиціями корінних народів Північної Америки, але у світі вона відома й під іншими поетичними іменами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назва «Осетрова повня» походить від спостережень північноамериканських індіанців, які помітили, що в серпні у Великих озерах та річках Північної Америки найбільше ловили осетрів. Для них це був символ достатку, нагромадження запасів та вдячності природі.

Проте в різних культурах ця повня має й інші назви:

Зернова повня — час, коли достигає зерно і починається збір врожаю.

Кукурудзяна повня — у Південній та Центральній Америці серпень — період дозрівання кукурудзи.

Червона повня — через насичений теплий відтінок Місяця, який спостерігається у серпні, коли він низько стоїть над горизонтом.

Жниварська повня — у європейських традиціях, адже це кульмінація літнього збору врожаю.

В астрологічному сенсі Осетрова повня символізує щедрість, завершення певних циклів і підготовку до нового етапу. Це момент, коли природа нагадує: усе, що ми «посіяли» раніше, тепер дає плоди.

