Осетрова повня 9 серпня 2025 року: чому така назва
Це не лише астрономічне явище, а й частина давніх сезонних циклів, які впливали на життя та звичаї людей у різних куточках світу.
9 серпня 2025 року на нас чекає Осетрова повня — одна з найяскравіших літніх місячних подій. Її назва пов’язана з традиціями корінних народів Північної Америки, але у світі вона відома й під іншими поетичними іменами.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Назва «Осетрова повня» походить від спостережень північноамериканських індіанців, які помітили, що в серпні у Великих озерах та річках Північної Америки найбільше ловили осетрів. Для них це був символ достатку, нагромадження запасів та вдячності природі.
Проте в різних культурах ця повня має й інші назви:
Зернова повня — час, коли достигає зерно і починається збір врожаю.
Кукурудзяна повня — у Південній та Центральній Америці серпень — період дозрівання кукурудзи.
Червона повня — через насичений теплий відтінок Місяця, який спостерігається у серпні, коли він низько стоїть над горизонтом.
Жниварська повня — у європейських традиціях, адже це кульмінація літнього збору врожаю.
В астрологічному сенсі Осетрова повня символізує щедрість, завершення певних циклів і підготовку до нового етапу. Це момент, коли природа нагадує: усе, що ми «посіяли» раніше, тепер дає плоди.
