Астрологія
70
2 хв

Осетрова повня 9 серпня 2025 року: чому така назва

Це не лише астрономічне явище, а й частина давніх сезонних циклів, які впливали на життя та звичаї людей у різних куточках світу.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Осетрова повня

Осетрова повня / © ТСН

9 серпня 2025 року на нас чекає Осетрова повня — одна з найяскравіших літніх місячних подій. Її назва пов’язана з традиціями корінних народів Північної Америки, але у світі вона відома й під іншими поетичними іменами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назва «Осетрова повня» походить від спостережень північноамериканських індіанців, які помітили, що в серпні у Великих озерах та річках Північної Америки найбільше ловили осетрів. Для них це був символ достатку, нагромадження запасів та вдячності природі.

Проте в різних культурах ця повня має й інші назви:

  • Зернова повня — час, коли достигає зерно і починається збір врожаю.

  • Кукурудзяна повня — у Південній та Центральній Америці серпень — період дозрівання кукурудзи.

  • Червона повня — через насичений теплий відтінок Місяця, який спостерігається у серпні, коли він низько стоїть над горизонтом.

  • Жниварська повня — у європейських традиціях, адже це кульмінація літнього збору врожаю.

В астрологічному сенсі Осетрова повня символізує щедрість, завершення певних циклів і підготовку до нового етапу. Це момент, коли природа нагадує: усе, що ми «посіяли» раніше, тепер дає плоди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

