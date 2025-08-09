Осетрова повня 9 серпня 2025 року: нюанси періоду і що категорично заборонено

Осетрова повня / © ТСН

9 серпня 2025 року на небі зійде Осетрова повня у знаку Водолія — подія, яка об’єднає астрономічну красу, астрологічні впливи та глибокий езотеричний сенс. Цей момент серпня вважають часом, коли підсвідомі процеси виходять на поверхню, а космічні енергії підштовхують до змін і переосмислення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрономічний аспект

Осетрова повня — це момент, коли Місяць повністю освітлюється Сонцем, перебуваючи в протилежному від нього знаку. У серпні він проходить через знак Водолія, а Сонце — у Леві. Цей контраст двох світил створює найбільшу яскравість місячного диску та сприяє сильнішому впливу гравітації, що може позначитися на припливах, снах і навіть нашому самопочутті.

Астрологічний аспект

Повня у Водолії підсилює теми свободи, колективної свідомості, дружби та нестандартних рішень. Сонце в Леві нагадує про важливість особистої самореалізації, а Місяць у Водолії підказує, що цього разу шлях до успіху лежить через спільні зусилля та підтримку оточення. Це час внутрішніх одкровень, коли ви можете побачити нові можливості або відчути потребу кардинально змінити напрямок руху.

Езотеричний аспект

У магічних традиціях серпнева повня вважається часом збору енергії достатку та її спрямування на захист дому. Ритуали цього періоду часто поєднують роботу з водою (місячна вода, купання в річці чи озері) та очищення простору (димом шавлії, полину, ялівцю). Це також ідеальний момент, щоб розірвати старі енергетичні прив’язки, завершити невигідні домовленості та повернути собі внутрішні ресурси.

Що категорично заборонено під час Осетрової повні

Вступати у конфлікти та з’ясовувати стосунки — емоції на піку можуть призвести до тривалих сварок.

Починати масштабні фінансові угоди чи підписувати довгострокові контракти — енергія повні нестабільна для нових зобов’язань.

Віддавати великі суми в борг — вважалося, що так можна «віддати» свій достаток.

Проводити хірургічні операції без нагальної потреби — під час повні кровотечі йдуть складніше, а відновлення триває довше.

Виснажувати себе фізично та емоційно — напруження цього періоду може посилити втому.



Осетрова повня 9 серпня 2025 року — це потужний енергетичний момент літа, який об’єднує силу природи, вплив зірок та магічні традиції. Це час для звільнення від зайвого, наповнення внутрішньої чаші й планування майбутнього. Використайте його для підсилення свого ресурсу, але уникайте конфліктів і необдуманих рішень, щоб енергія повні працювала на вас.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

