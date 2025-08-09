Осетрова повня 9 серпня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Осетрова повня / © ТСН

Реклама

9 серпня 2025 року на небі зійде Осетрова повня у Водолії. Це особливий момент серпня, коли енергії достатку поєднуються з бажанням змінити життя та відпустити непотрібне.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Осетрова повня отримала свою назву від північноамериканських індіанців, які саме в цей час виловлювали найбільше осетрів. У сучасній астрології вона символізує щедрість, збір врожаю та підготовку до нового етапу. Цьогорічна повня відбудеться на осі Лев — Водолій, що підсилить тему балансу між власними амбіціями та потребами спільноти.

Реклама

Астрологи наголошують: це час, коли варто подякувати за здобутки та чесно подивитися на те, що більше не приносить користі. Енергія Водолія сприятиме новим знайомствам, участі в соціальних чи творчих проєктах і пошуку однодумців.

Під час цієї повні добре проводити ритуали вдячності, очищення простору та внутрішнього звільнення. Можна заряджати місячну воду, створювати талісмани з каменів — аметисту, лазуриту чи аквамарину, або просто провести вечір на природі, споглядаючи яскраве місячне світло.

Ця серпнева ніч стане нагадуванням: усе, що ми відпускаємо, створює місце для нового — свіжих ідей, яскравих подій та щедрих подарунків долі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.