Осетрова повня 9 серпня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Осетрова повня / © ТСН

Реклама

9 серпня 2025 року небом правитиме яскравий Місяць — Осетрова повня.

Осетрову повню так називали північноамериканські індіанці, бо саме в цей час рибалки виловлювали найбільше осетрів. Для них це був період достатку, запасів на зиму та вдячності природі. У слов’янській традиції серпневу повню також вважали магічною, адже вона припадала на час дозрівання врожаю, а отже — підсилювала обряди на добробут і захист дому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Реклама

Популярні прикмети та забобони Осетрової повні

Побачити Місяць у воді — до щасливого повороту в особистих справах.

Зібрати врожай під повнею — зерно та фрукти зберігатимуться довше.

Поставити воду під місячне світло — така «місячна вода» приносить здоров’я й силу.

Підрізати волосся — щоб швидше росло і було густішим.

Не сваритися цього дня — інакше конфлікт затягнеться надовго.

Знайти монету на вулиці — до несподіваного прибутку.

Чого уникати

У народних віруваннях вважалося, що під час повні не можна брати великі гроші в борг, садити дерева чи починати масштабні ремонти, адже енергія Місяця у цей час швидко «згортається» й може завадити успішному завершенню справ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.