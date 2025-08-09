ТСН у соціальних мережах

Осетрова повня 9 серпня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Наші предки та різні народи світу пов’язували серпневу повню з особливими прикметами, обрядами та віруваннями.

Олена Кузьмич
9 серпня 2025 року небом правитиме яскравий Місяць — Осетрова повня.

Осетрову повню так називали північноамериканські індіанці, бо саме в цей час рибалки виловлювали найбільше осетрів. Для них це був період достатку, запасів на зиму та вдячності природі. У слов’янській традиції серпневу повню також вважали магічною, адже вона припадала на час дозрівання врожаю, а отже — підсилювала обряди на добробут і захист дому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Популярні прикмети та забобони Осетрової повні

  • Побачити Місяць у воді — до щасливого повороту в особистих справах.

  • Зібрати врожай під повнею — зерно та фрукти зберігатимуться довше.

  • Поставити воду під місячне світло — така «місячна вода» приносить здоров’я й силу.

  • Підрізати волосся — щоб швидше росло і було густішим.

  • Не сваритися цього дня — інакше конфлікт затягнеться надовго.

  • Знайти монету на вулиці — до несподіваного прибутку.

Чого уникати

У народних віруваннях вважалося, що під час повні не можна брати великі гроші в борг, садити дерева чи починати масштабні ремонти, адже енергія Місяця у цей час швидко «згортається» й може завадити успішному завершенню справ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

