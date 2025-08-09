Осетрова повня 9 серпня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Осетрова повня / © ТСН

9 серпня 2025 року на небі зійде Осетрова повня у Водолії, яка підсилить бажання змін, пошуку однодумців та звільнення від усього зайвого.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Серпнева Осетрова повня — час достатку, завершення важливих етапів і нових ідей. Водолійська енергія спонукатиме до сміливих кроків, соціальної активності та переосмислення планів. Це чудовий момент, щоб відпустити старі образи та вийти на новий рівень життя.

Гороскоп на Осетрову повню 9 серпня 2025 року

Овен

Ця повня підкаже, з ким вам варто йти далі, а з ким — попрощатися. Можливі несподівані зустрічі та нові ділові контакти.

Телець

Час замислитися над кар’єрними цілями. Ви можете отримати шанс проявити себе на роботі, але доведеться вийти із зони комфорту.

Близнята

Осетрова повня відкриє нові горизонти. Можлива подорож або початок навчання, що змінить ваш світогляд.

Рак

День для емоційного очищення. Відпустіть старі образи та подумайте, як зміцнити близькі стосунки.

Лев

Ваші особисті стосунки вийдуть на перший план. Будьте відкриті до чесних розмов і компромісів.

Діва

Варто навести лад у повсякденних справах і приділити увагу здоров’ю. Добре почати нові звички.

Терези

Час для романтики й творчості. Повня підштовхне до яскравих вражень та експериментів.

Скорпіон

Ви зосередитеся на домі та сім’ї. Можливі важливі розмови з близькими або зміни у побуті.

Стрілець

День принесе багато новин і контактів. Можлива участь у важливому проєкті або публічному виступі.

Козоріг

Варто звернути увагу на фінанси. Це гарний момент, щоб спланувати бюджет і знайти нові джерела доходу.

Водолій

Ця повня у вашому знаку підкреслить вашу індивідуальність. Час діяти сміливо та відстоювати свої ідеї.

Риби

Місяць спонукає до внутрішнього занурення. Медитація, відпочинок і відновлення сил принесуть натхнення.

Осетрова повня 9 серпня 2025 року у Водолії стане важливою точкою літа, коли внутрішні прозріння поєднаються з бажанням діяти. Це час, коли варто відпустити старі обмеження, зробити крок назустріч новим можливостям і сміливо заявити про себе світові. Енергії цієї повні допоможуть знайти баланс між особистими прагненнями та інтересами оточення, а також побачити, куди рухатися далі, щоб отримати максимум від прийдешніх місяців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

