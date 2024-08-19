Осетрова повня, блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року – правильні ритуали та обряди на зростання

У період Осетрової повні, Блакитного Супермісяця 19 серпня 2024 року, енергія Місяця відкриває потужні можливості для особистісного зростання і трансформації.

Осетрова повня та Блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року надають потужну енергію, яку можна використати для ритуалів і обрядів, спрямованих на зростання, розвиток і залучення позитивних змін у житті. Ось кілька правильних ритуалів та обрядів, які можна провести в цей день:

1. Ритуал на зростання та процвітання

Матеріали: Зелена свічка, монета або інший символ достатку, листок паперу, ручка.

Зелена свічка, монета або інший символ достатку, листок паперу, ручка. Процес: Запаліть зелену свічку, яка символізує зростання та процвітання. Напишіть на папері свої бажання, пов'язані з фінансовим або особистим зростанням. Складіть папір і покладіть його під монету. Медитуйте на свої цілі, уявляючи, як вони реалізуються. Залиште папір і монету біля свічки до її повного вигоряння. Після цього сховайте папір і монету в безпечному місці.

2. Обряд на очищення та звільнення

Матеріали: Біла свічка, сіль, вода, кристали (наприклад, гірський кришталь).

Біла свічка, сіль, вода, кристали (наприклад, гірський кришталь). Процес: Створіть коло з солі на підлозі або столі, розмістивши в центрі кристали і чашу з водою. Запаліть білу свічку, яка символізує очищення, і зосередьтеся на всьому, що бажаєте звільнити з життя. Візуалізуйте, як негативна енергія розчиняється в солі та воді. Після медитації злийте воду на землю або в каналізацію, а сіль розвійте на вітрі, символізуючи звільнення від усього непотрібного.

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3. Місячний ритуал на інтуїцію та духовне зростання

Матеріали: Срібляста свічка або свічка кольору індиго, лавандова олія, аметист або інший камінь, що підсилює інтуїцію.

Срібляста свічка або свічка кольору індиго, лавандова олія, аметист або інший камінь, що підсилює інтуїцію. Процес: Нанесіть кілька крапель лавандової олії на свічку та аметист. Запаліть свічку, зосередьтеся на полум'ї і медитуйте, спрямовуючи увагу на третє око (область між бровами). Візуалізуйте, як ваша інтуїція посилюється, а духовні знання відкриваються. Після завершення ритуалу носіть аметист із собою як талісман для підтримки інтуїтивного зв'язку.

4. Ритуал на встановлення намірів

Матеріали: Журнал або блокнот, ручка, тиха обстановка.

Журнал або блокнот, ручка, тиха обстановка. Процес: Проведіть час на природі або в спокійній кімнаті, де ви можете зосередитися на своїх цілях. Напишіть у журналі свої наміри на найближчий період, звертаючи увагу на всі сфери життя: здоров'я, стосунки, кар'єру, духовність. Після написання прочитайте їх уголос, уявляючи, як вони втілюються. Закінчіть ритуал короткою медитацією, налаштовуючись на втілення своїх намірів у реальність.

5. Місячна ванна на зростання та оновлення

Матеріали: Морська сіль, ефірні олії (наприклад, жасмин або троянда), кілька свічок.

Морська сіль, ефірні олії (наприклад, жасмин або троянда), кілька свічок. Процес: Приготуйте теплу ванну, додайте морську сіль та кілька крапель ефірних олій. Запаліть свічки та зануртеся у воду. Під час купання візуалізуйте, як енергія Місяця очищає та оновлює вас, наповнюючи силою та натхненням для майбутнього. Вийшовши з ванни, уявіть, як усі перешкоди змиваються разом із водою.

Ці ритуали й обряди допоможуть вам використати енергію Осетрової повні та Блакитного Супермісяця для особистого та духовного зростання, очищення від старого та залучення нових можливостей у ваше життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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