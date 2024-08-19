Осетрова повня, блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року – правильні ритуали та обряди на зростання

У період Осетрової повні, Блакитного Супермісяця 19 серпня 2024 року, енергія Місяця відкриває потужні можливості для особистісного зростання і трансформації.
Осетрова повня та Блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року надають потужну енергію, яку можна використати для ритуалів і обрядів, спрямованих на зростання, розвиток і залучення позитивних змін у житті. Ось кілька правильних ритуалів та обрядів, які можна провести в цей день:
1. Ритуал на зростання та процвітання
- Матеріали: Зелена свічка, монета або інший символ достатку, листок паперу, ручка.
- Процес: Запаліть зелену свічку, яка символізує зростання та процвітання. Напишіть на папері свої бажання, пов'язані з фінансовим або особистим зростанням. Складіть папір і покладіть його під монету. Медитуйте на свої цілі, уявляючи, як вони реалізуються. Залиште папір і монету біля свічки до її повного вигоряння. Після цього сховайте папір і монету в безпечному місці.
2. Обряд на очищення та звільнення
- Матеріали: Біла свічка, сіль, вода, кристали (наприклад, гірський кришталь).
- Процес: Створіть коло з солі на підлозі або столі, розмістивши в центрі кристали і чашу з водою. Запаліть білу свічку, яка символізує очищення, і зосередьтеся на всьому, що бажаєте звільнити з життя. Візуалізуйте, як негативна енергія розчиняється в солі та воді. Після медитації злийте воду на землю або в каналізацію, а сіль розвійте на вітрі, символізуючи звільнення від усього непотрібного.
3. Місячний ритуал на інтуїцію та духовне зростання
- Матеріали: Срібляста свічка або свічка кольору індиго, лавандова олія, аметист або інший камінь, що підсилює інтуїцію.
- Процес: Нанесіть кілька крапель лавандової олії на свічку та аметист. Запаліть свічку, зосередьтеся на полум'ї і медитуйте, спрямовуючи увагу на третє око (область між бровами). Візуалізуйте, як ваша інтуїція посилюється, а духовні знання відкриваються. Після завершення ритуалу носіть аметист із собою як талісман для підтримки інтуїтивного зв'язку.
4. Ритуал на встановлення намірів
- Матеріали: Журнал або блокнот, ручка, тиха обстановка.
- Процес: Проведіть час на природі або в спокійній кімнаті, де ви можете зосередитися на своїх цілях. Напишіть у журналі свої наміри на найближчий період, звертаючи увагу на всі сфери життя: здоров'я, стосунки, кар'єру, духовність. Після написання прочитайте їх уголос, уявляючи, як вони втілюються. Закінчіть ритуал короткою медитацією, налаштовуючись на втілення своїх намірів у реальність.
5. Місячна ванна на зростання та оновлення
- Матеріали: Морська сіль, ефірні олії (наприклад, жасмин або троянда), кілька свічок.
- Процес: Приготуйте теплу ванну, додайте морську сіль та кілька крапель ефірних олій. Запаліть свічки та зануртеся у воду. Під час купання візуалізуйте, як енергія Місяця очищає та оновлює вас, наповнюючи силою та натхненням для майбутнього. Вийшовши з ванни, уявіть, як усі перешкоди змиваються разом із водою.
Ці ритуали й обряди допоможуть вам використати енергію Осетрової повні та Блакитного Супермісяця для особистого та духовного зростання, очищення від старого та залучення нових можливостей у ваше життя.
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