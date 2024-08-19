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Осетрова повня і блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Осетрова повня і блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Загалом, це буде час, коли космічні сили максимально відкриті для підтримки ваших прагнень і змін. / Фото: ТСН.ua

Важливо використовувати цей час для особистого росту, очищення від старих обмежень і реалізації своїх найглибших бажань.

Збіг Осетрової повні, блакитного Місяця і Супермісяця 19 серпня 2024 року створює потужний астрологічний феномен, який може значно посилити енергію і вплив цих подій. Цей унікальний період надає особливу можливість для глибинної трансформації і самопізнання. Синергія цих явищ може сприяти значним змінам у житті, відкриваючи нові горизонти і можливості.

Ось 10 езотеричних афірмацій, які можна використовувати під час Осетрової повні, блакитного і Супермісяця у 2024 році:

  1. "Я приймаю рідкісні можливості і відкриваюсь для нових шляхів до успіху."
  2. "Моя енергія гармонійно взаємодіє з космічними силами, ведучи до позитивних змін."
  3. "Я вірю в своє майбутнє і відкриваюсь для благословення і матеріального достатку."
  4. "Мій розум і тіло в гармонії з енергією Осетрової повні, зміцнюючи моє здоров’я і добробут."
  5. "Під впливом блакитного Місяця я відпускаю старі обмеження і приймаю нові можливості."
  6. "Я отримую натхнення і силу від Супермісяця, щоб реалізувати свої мрії і цілі."
  7. "Моя інтуїція посилюється під час цих астрологічних подій, ведучи мене до правильних рішень."
  8. "Я наповнюю своє життя енергією позитиву і радості, приймаючи благословення Всесвіту."
  9. "Цей період допомагає мені знайти внутрішній баланс і спокій, сприяючи особистісному зростанню."
  10. "Я здатний досягати великих висот і реалізовувати свої амбіції завдяки потужній енергії цього часу."

Ці афірмації можуть допомогти вам зосередитися на ваших цілях і використовувати енергію астрологічних подій для особистого розвитку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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