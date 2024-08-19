Осетрова повня і блакитний Супермісяць 19 серпня: забобони та прикмети

Осетрова повня, блакитний Місяць і Супермісяць – це чудові можливості для проведення медитацій і ритуалів, спрямованих на зростання і трансформацію.

19 серпня 2024 році така астрологічна подія як Осетрова повня, блакитний Місяць і Супермісяць, можуть привертати увагу завдяки своїм унікальним характеристикам. Ось що варто знати про забобони та прикмети, пов’язані з цими явищами:

Осетрова повня

Осетрова повня в серпні отримала свою назву від традиційних спостережень за осетровими рибами, які активно ловилися в ріках під час цієї повні.

Забобони та прикмети:

Багатство: вірять, що Осетрова повня приносить удачу в фінансових справах та можливість досягти матеріального достатку.

вірять, що Осетрова повня приносить удачу в фінансових справах та можливість досягти матеріального достатку. Здоров’я: існує прикмета, що під час Осетрової повні потрібно піклуватися про своє здоров’я, оскільки цей період може бути схильним до загострення хронічних хвороб.

існує прикмета, що під час Осетрової повні потрібно піклуватися про своє здоров’я, оскільки цей період може бути схильним до загострення хронічних хвороб. Зміни: вважається, що цей період є хорошим часом для початку нових проєктів або змін у житті.

Блакитний Місяць

Блакитний Місяць – це другий повний Місяць у календарному місяці або третій з чотирьох повних місяців в сезоні.

Забобони та прикмети:

Рідкісні можливості: блакитний Місяць символізує рідкісні можливості та шанси. Це період, коли можна реалізувати давно забуті мрії чи здійснити важливі рішення.

блакитний Місяць символізує рідкісні можливості та шанси. Це період, коли можна реалізувати давно забуті мрії чи здійснити важливі рішення. Дивовижні події: існує переконання, що під час Блакитного Місяця можуть відбуватися незвичайні або магічні події.

існує переконання, що під час Блакитного Місяця можуть відбуватися незвичайні або магічні події. Перемоги: часто його асоціюють з великими досягненнями або перемогами у важливих справах.

Супермісяць

Супермісяць відбувається, коли Місяць знаходиться найближче до Землі в своїй орбіті, і тому виглядає значно більшим і яскравішим.

Забобони та прикмети:

Емоційна інтенсивність: під час Супермісяця люди можуть відчувати більшу емоційну напругу та чутливість. Це може бути часом інтенсивних переживань і сплесків емоцій.

під час Супермісяця люди можуть відчувати більшу емоційну напругу та чутливість. Це може бути часом інтенсивних переживань і сплесків емоцій. Зміни у житті: вважається, що Супермісяць може сприяти значним змінам у житті та новим починанням.

вважається, що Супермісяць може сприяти значним змінам у житті та новим починанням. Вплив на природу: є переконання, що Супермісяць може вплинути на природні явища, такі як припливи та відпливи, а також на енергетику навколишнього середовища.

Ці події можуть мати різний вплив на людей залежно від їхнього особистого астрологічного профілю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.