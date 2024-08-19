Осетрова повня і блакитний Супермісяць 19 серпня: забобони та прикмети

Осетрова повня, блакитний Місяць і Супермісяць – це чудові можливості для проведення медитацій і ритуалів, спрямованих на зростання і трансформацію.
19 серпня 2024 році така астрологічна подія як Осетрова повня, блакитний Місяць і Супермісяць, можуть привертати увагу завдяки своїм унікальним характеристикам. Ось що варто знати про забобони та прикмети, пов’язані з цими явищами:
Осетрова повня
Осетрова повня в серпні отримала свою назву від традиційних спостережень за осетровими рибами, які активно ловилися в ріках під час цієї повні.
Забобони та прикмети:
- Багатство: вірять, що Осетрова повня приносить удачу в фінансових справах та можливість досягти матеріального достатку.
- Здоров’я: існує прикмета, що під час Осетрової повні потрібно піклуватися про своє здоров’я, оскільки цей період може бути схильним до загострення хронічних хвороб.
- Зміни: вважається, що цей період є хорошим часом для початку нових проєктів або змін у житті.
Блакитний Місяць
Блакитний Місяць – це другий повний Місяць у календарному місяці або третій з чотирьох повних місяців в сезоні.
Забобони та прикмети:
- Рідкісні можливості: блакитний Місяць символізує рідкісні можливості та шанси. Це період, коли можна реалізувати давно забуті мрії чи здійснити важливі рішення.
- Дивовижні події: існує переконання, що під час Блакитного Місяця можуть відбуватися незвичайні або магічні події.
- Перемоги: часто його асоціюють з великими досягненнями або перемогами у важливих справах.
Супермісяць
Супермісяць відбувається, коли Місяць знаходиться найближче до Землі в своїй орбіті, і тому виглядає значно більшим і яскравішим.
Забобони та прикмети:
- Емоційна інтенсивність: під час Супермісяця люди можуть відчувати більшу емоційну напругу та чутливість. Це може бути часом інтенсивних переживань і сплесків емоцій.
- Зміни у житті: вважається, що Супермісяць може сприяти значним змінам у житті та новим починанням.
- Вплив на природу: є переконання, що Супермісяць може вплинути на природні явища, такі як припливи та відпливи, а також на енергетику навколишнього середовища.
Ці події можуть мати різний вплив на людей залежно від їхнього особистого астрологічного профілю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
- Останній супермісяць цього року: чи побачать унікальне явище українці
- Супермісяць у серпні: чи побачать унікальне явище українці
- Супермісяць: Мережею ширяться неймовірні фото рідкісного явища в різних країнах
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.