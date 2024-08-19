Осетрова повня та блакитний Супермісяць 19 серпня 2024: що категорично заборонено робити цього незвичного дня

У цей період особливо важливо дотримуватися обережності та уникати необдуманих кроків, оскільки вплив Супермісяця може призвести до непередбачуваних наслідків.

У день Осетрової повні, який збігається з блакитним місяцем і Супермісяцем 19 серпня 2024 року, варто уникати наступних дій:

Ухвалення важливих рішень: під впливом сильної місячної енергії емоції можуть бути загостреними, що може призвести до необдуманих рішень. Це не найкращий час для початку нових проєктів чи укладення важливих угод. Конфлікти та суперечки: емоційна напруга цього дня може спричинити посилення конфліктів. Важливо уникати конфронтацій та не піддаватися негативним емоціям, щоб не посилювати напругу у взаєминах. Ризиковані фінансові операції: уникайте вкладення грошей у сумнівні проєкти або спекулятивні інвестиції. Місячний вплив може спричинити поспішні рішення, що згодом призведе до втрат. Початок нових стосунків: це не найкращий час для початку романтичних або ділових взаємин. Енергія дня може створити ілюзію або перебільшення почуттів, що призведе до непорозумінь у майбутньому. Зміни у зовнішності: відкладіть експерименти з радикальною зміною зачіски, кольору волосся чи іншими процедурами, пов'язаними із зовнішністю. Результати можуть вийти не такими, як очікувалося. Переїзди або великі переміщення: якщо можливо, перенесіть переїзд або подорож на інший день. Місячний вплив може створити труднощі в дорозі або непередбачені обставини під час переміщення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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