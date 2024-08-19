Осетрова повня та блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 – що варто зробити у цей унікальний день

У цей період важливо прислухатися до своїх відчуттів та інтуїції, оскільки енергія Супермісяця підсилює емоційний фон і може впливати на внутрішній стан.

19 серпня 2024 року очікується значуща астрологічна подія – Осетрова повня, яка також буде блакитним Місяцем і Супермісяцем одночасно. Це дуже рідкісне явище, коли повний Місяць ближче до Землі, тому здається більшим і яскравішим.

Що можна робити у цей день:

Практикувати медитацію та візуалізацію: Повня і Супермісяць – це чудовий час для медитацій. Місячна енергія допомагає посилити концентрацію та глибину практики. Візуалізація бажань або медитація на звільнення від негативу буде особливо ефективною. Робота з намірами: Блакитний місяць, тобто, друга повня у календарному місяці, символізує рідкісні можливості. Це сприятливий час для постановки та перегляду цілей, запису бажань і планування майбутнього. Завершення старих справ: Повний Місяць – період завершення. Це гарний час, щоб закрити незакінчені справи, відпустити минуле та підготуватися до нових починань. Енергетичне очищення: Використовуйте цей час для енергетичного очищення простору. Очищення дому, робочого місця, а також кристалів під світлом Супермісяця може допомогти в позбавленні від застійної енергії. Практика вдячності: Вдячність допомагає налаштуватися на позитивну хвилю. Проведіть час, висловлюючи вдячність за те, що маєте, і за досягнуті успіхи. Ритуали підсилення інтуїції: Місяць впливає на інтуїцію, і цей час підходить для роботи з картами Таро, рунічними символами або іншими інструментами, що допомагають розвивати інтуїцію. Спостереження за Місяцем: Насолоджуйтеся красою неба, спостерігаючи за Супермісяцем. Це також чудовий момент для фотографування.

Цей день наповнений потужною енергією, яку можна використовувати для саморозвитку, духовного очищення та посилення внутрішньої гармонії.

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