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Осетрова повня та блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 – що варто зробити у цей унікальний день

Осетрова повня та блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 – що варто зробити у цей унікальний день

Також варто звернути увагу на свої сни, оскільки вони можуть нести підказки або важливі символи для майбутніх подій. / Фото: Getty Images

У цей період важливо прислухатися до своїх відчуттів та інтуїції, оскільки енергія Супермісяця підсилює емоційний фон і може впливати на внутрішній стан.

19 серпня 2024 року очікується значуща астрологічна подія – Осетрова повня, яка також буде блакитним Місяцем і Супермісяцем одночасно. Це дуже рідкісне явище, коли повний Місяць ближче до Землі, тому здається більшим і яскравішим.

Що можна робити у цей день:

  1. Практикувати медитацію та візуалізацію:

    • Повня і Супермісяць – це чудовий час для медитацій. Місячна енергія допомагає посилити концентрацію та глибину практики. Візуалізація бажань або медитація на звільнення від негативу буде особливо ефективною.

  2. Робота з намірами:

    • Блакитний місяць, тобто, друга повня у календарному місяці, символізує рідкісні можливості. Це сприятливий час для постановки та перегляду цілей, запису бажань і планування майбутнього.

  3. Завершення старих справ:

    • Повний Місяць – період завершення. Це гарний час, щоб закрити незакінчені справи, відпустити минуле та підготуватися до нових починань.

  4. Енергетичне очищення:

    • Використовуйте цей час для енергетичного очищення простору. Очищення дому, робочого місця, а також кристалів під світлом Супермісяця може допомогти в позбавленні від застійної енергії.

  5. Практика вдячності:

    • Вдячність допомагає налаштуватися на позитивну хвилю. Проведіть час, висловлюючи вдячність за те, що маєте, і за досягнуті успіхи.

  6. Ритуали підсилення інтуїції:

    • Місяць впливає на інтуїцію, і цей час підходить для роботи з картами Таро, рунічними символами або іншими інструментами, що допомагають розвивати інтуїцію.

  7. Спостереження за Місяцем:

    • Насолоджуйтеся красою неба, спостерігаючи за Супермісяцем. Це також чудовий момент для фотографування.

Цей день наповнений потужною енергією, яку можна використовувати для саморозвитку, духовного очищення та посилення внутрішньої гармонії.

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