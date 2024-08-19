Осетрова повня та блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 – що варто зробити у цей унікальний день

У цей період важливо прислухатися до своїх відчуттів та інтуїції, оскільки енергія Супермісяця підсилює емоційний фон і може впливати на внутрішній стан.
19 серпня 2024 року очікується значуща астрологічна подія – Осетрова повня, яка також буде блакитним Місяцем і Супермісяцем одночасно. Це дуже рідкісне явище, коли повний Місяць ближче до Землі, тому здається більшим і яскравішим.
Що можна робити у цей день:
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Практикувати медитацію та візуалізацію:
- Повня і Супермісяць – це чудовий час для медитацій. Місячна енергія допомагає посилити концентрацію та глибину практики. Візуалізація бажань або медитація на звільнення від негативу буде особливо ефективною.
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Робота з намірами:
- Блакитний місяць, тобто, друга повня у календарному місяці, символізує рідкісні можливості. Це сприятливий час для постановки та перегляду цілей, запису бажань і планування майбутнього.
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Завершення старих справ:
- Повний Місяць – період завершення. Це гарний час, щоб закрити незакінчені справи, відпустити минуле та підготуватися до нових починань.
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Енергетичне очищення:
- Використовуйте цей час для енергетичного очищення простору. Очищення дому, робочого місця, а також кристалів під світлом Супермісяця може допомогти в позбавленні від застійної енергії.
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Практика вдячності:
- Вдячність допомагає налаштуватися на позитивну хвилю. Проведіть час, висловлюючи вдячність за те, що маєте, і за досягнуті успіхи.
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Ритуали підсилення інтуїції:
- Місяць впливає на інтуїцію, і цей час підходить для роботи з картами Таро, рунічними символами або іншими інструментами, що допомагають розвивати інтуїцію.
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Спостереження за Місяцем:
- Насолоджуйтеся красою неба, спостерігаючи за Супермісяцем. Це також чудовий момент для фотографування.
Цей день наповнений потужною енергією, яку можна використовувати для саморозвитку, духовного очищення та посилення внутрішньої гармонії.
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