Осетрова повня та блакитний Супермісяць: три енергетичні медитації 19 серпня

Осетрова повня і блакитний Супермісяць 19 серпня 2024 року створюють потужний енергетичний фон, що підсилює зцілення, інтуїцію і реалізацію цілей.

19 серпня 2024 року відбудеться Осетрова повня, яка буде також блакитним Супермісяцем.

Це особливе астрологічне явище об'єднує енергії повні, блакитного Місяця та Супермісяця, створюючи потужний вплив на наші емоції і психічний стан.

Ось три енергетичні медитації, які можуть допомогти вам максимізувати ці енергії:

1. Медитація на зцілення і очищення

Ця медитація допоможе вам відпустити старі емоційні та енергетичні блоки.

Візуалізація: уявіть, як світло Місяця наповнює вас, очищаючи ваші емоції та думки. Відчуйте, як світло змиває стрес і негативні енергії.

уявіть, як світло Місяця наповнює вас, очищаючи ваші емоції та думки. Відчуйте, як світло змиває стрес і негативні енергії. Афірмації: "Я відкритий для зцілення та трансформації. Я звільняюся від всього, що мене стримує."

2. Медитація на інтуїцію і просвітлення

Осетрова повня сприяє розвитку інтуїції та духовного зростання.

Візуалізація: уявіть, як світло Місяця проникає в вашу третє око і розширює вашу інтуїцію. Відчуйте, як це світло приносить нові прозорливі інсайти.

уявіть, як світло Місяця проникає в вашу третє око і розширює вашу інтуїцію. Відчуйте, як це світло приносить нові прозорливі інсайти. Афірмації: "Я довіряю своїй інтуїції і відкритий для нових знань. Моя мудрість зростає з кожним днем."

3. Медитація на реалізацію цілей і мрій

Блакитний Місяць символізує можливість для великих змін та досягнень.

Візуалізація: уявіть, як ваші мрії та цілі втілюються в реальність. Відчуйте енергію підтримки від Місяця, що допомагає вам досягти ваших бажань.

уявіть, як ваші мрії та цілі втілюються в реальність. Відчуйте енергію підтримки від Місяця, що допомагає вам досягти ваших бажань. Афірмації: "Я здатний реалізувати свої мрії. Місяць надає мені силу і натхнення для досягнення моїх цілей."

Ці медитації можуть допомогти вам налаштуватися на позитивні енергії цього особливого астрологічного періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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