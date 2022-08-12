Осетровий супермісяць 12 серпня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

Подібні ефекти також можуть бути оптичними явищами.

Відстань між Землею та Місяцем змінюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів через еліптичну орбіту, по якій супутник обертається навколо Землі.

При проходженні повним Місяцем перигею (супермісяць - ред.) супутник Землі виглядає на 14 % більшим в діаметрі. Оскільки освітленість поверхні Місяця залишається не змінною, а Місяць стає ближчим він виглядає на 30 % яскравішим

Чому серпневий повний місяць називають осетровим місяцем?

Назви повні походять з різних місць, включаючи індіанські, американські та європейські джерела та старовинні альманахи. Традиційно кожна назва повні застосовувалася до всього місячного місяця, в якому воно відбулося, а не тільки до повні. Оскільки в деяких американських штатах у серпні починалося першокласне клювання на осетра, повня отримала назву — Осетровий місяць. Також вважалося, що цю рибу добре ловити при світлі повні.

У різних країнах серпневу повню називають місяцем польоту птахів вишневою, кукурудзяною, рисовою, фруктовою, місяцем жінок, місяцем гірських тіней, місяцем сперечанням, спекотним місяцем, а в Південній півкулі це грозова, снігова, вовча та голодна повня.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період оленячого супермісяця 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

У спокої криється діяльність. У діяльності криється спокій. А тут криється мудрість.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Впорядкувавши внутрішній світ, слід і зовнішній прийде до порядку. Ззовні діяти також доведеться.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Найкраще бажання - це бажання бачити речі такими, якими вони є. І самому бути таким як є.

РАК (22 червня-22 липня)

Говорити слід лише про те, що змінює тишу на краще. Послухай тишу, щоб знати з чим порівнювати.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Спокій посеред спокою - не є істинний спокій. Знаходь спокій у русі і незмінність у змінах.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Практикуй задоволеність замість пошуку того, що задовольняє. За нею далеко ходити не треба, вона завжди у тобі.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Якщо серце сповнене любові, то кожне слово та дія породжують диво.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Щоб впустити зміни у своє життя, достатньо просто їм відкритися та озброїтися терпінням.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Здобувши все чого бажав, усвідомлюєш, що це все - не є все, є дещо більше, ніж бажання.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Природа не терпить порожнечі, природа і є порожнеча. Ти можеш наповнити її.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Дія у простій та чистій свідомості набуває силу направленості. Головне - правильно направити.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Зосередженість веде до безсмертя. Легковажність - до смерті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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