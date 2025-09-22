Осіннє рівнодення 22 вересня 2025: особливості періоду та що варто зробити

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року українці зустрінуть осіннє рівнодення — момент, коли день і ніч стають рівними за тривалістю. Ця подія символізує гармонію, баланс та оновлення, а також відкриває новий сезон із власними традиціями та прикметами.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що означає осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення — це астрономічна подія, коли Сонце переходить у знак Терезів. У цей день енергія сприяє пошуку рівноваги у житті, гармонії у стосунках та завершенню старих справ. З давніх часів цей період вважався символом підбиття підсумків і вдячності за врожай та здобутки.

У духовному сенсі рівнодення відкриває можливість відпустити зайве, налаштуватися на внутрішню тишу та сконцентруватися на головному.

Що варто зробити у день рівнодення

Підсумувати здобутки. Згадайте, що вдалося реалізувати від початку року, і чому навчила вас ця осінь.

Висловити вдячність. Подякуйте за досвід, близьких людей та можливості, які прийшли у ваше життя.

Оновити простір. Наведіть лад у домі, позбудьтеся непотрібного, запаліть свічки чи пахощі.

Медитувати на баланс. Навіть кілька хвилин спокійної зосередженості допоможуть відчути гармонію.

Записати наміри. Складіть список планів і бажань до кінця року.

Прикмети та традиції

У народі вважалося: якщо цього дня йде дощ — осінь буде затяжною, але врожайною. А тепла погода віщувала м’яку зиму. Також прийнято було частуватися хлібом та стравами з врожаю, ділитися ними з ближніми як символом щедрості.

Осіннє рівнодення — це не лише зміна сезонів, а й нагадування про важливість рівноваги у житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

