Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

Осіннє рівнодення щороку символізує рівновагу між ніччю і днем. Це час, коли важливо підбивати підсумки, відпускати старе і налаштовуватися на нові цілі. 2025 року цей день має особливе значення: він вказує на зміни в особистому житті, кар’єрі та стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків

Овен

День відкриває нові професійні перспективи. Варто виявити ініціативу, навіть якщо є сумніви.

Телець

Енергія рівнодення допоможе налагодити фінансові питання. Можлива підтримка від партнерів або близьких.

Близнята

Час приділити увагу стосункам. Важлива відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь.

Рак

На вас чекає переосмислення щоденних звичок. Можна починати нові корисні практики.

Лев

День відкриє можливості для творчості та самовираження. Слухайте серце — воно підкаже правильний напрямок.

Діва

Важливо знайти баланс між роботою і відпочинком. Приділіть час дому та родині.

Терези

Цей день для вас особливо сильний. Чекайте на нові знайомства та важливі рішення, які вплинуть на майбутнє.

Скорпіон

Рівнодення підштовхує до фінансових рішень. Але не поспішайте — краще прорахуйте все двічі.

Стрілець

На вас чекають події, які розширять горизонти. Можливі подорожі або навчання.

Козоріг

Час завершувати старі справи. Це дозволить звільнити простір для нових можливостей.

Водолій

Соціальні контакти стануть у центрі уваги. Спільні проєкти принесуть несподівані результати.

Риби

День допоможе відновити внутрішню гармонію. Зверніться до медитацій або духовних практик.

Осіннє рівнодення 2025 року нагадує: баланс між світлом і темрявою можливий у кожного. Важливо відпустити минуле та сміливо дивитися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

