Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: найпопулярніші прикмети та забобони

22 вересня 2025 року настає осіннє рівнодення — особливий час, коли день і ніч зрівнюються. У народних традиціях цей день сповнений прикмет і забобонів, що розповідають про майбутню зиму, врожайність та родинний добробут.

Осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року українці відзначатимуть осіннє рівнодення — день, коли тривалість світлової та темної частини доби стає однаковою. Цю подію здавна вважали особливою й наділяли магічним значенням. У народі побутує чимало прикмет і забобонів, пов’язаних із рівноденням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Популярні прикмети осіннього рівнодення

  • Ясна та сонячна погода цього дня обіцяє теплу осінь і м’яку зиму.

  • Дощове рівнодення віщує врожайний рік і достаток у домі.

  • Якщо листя з дерев починає активно падати саме 22 вересня, зима буде суворою.

  • Повний місяць у цей період — знак сильних змін у житті.

  • Якщо в цей день поділитися хлібом із нужденними, рік буде щедрим і успішним.

Забобони та заборони

  • У день рівнодення не можна сваритися й конфліктувати — це накликає тривалу ворожнечу.

  • Не варто брати в борг чи робити великі покупки — вважалося, що так можна втратити фінансову стабільність.

  • Заборонено викидати їжу — це може призвести до нестачі достатку в домі.

  • Не можна сидіти без діла: пасивність у цей день нібито «закріплює» лінощі на весь сезон.

Традиції цього дня

Наші предки намагалися відсвяткувати рівнодення у колі сім’ї. Готували страви з нового врожаю, запалювали вогонь або свічки, щоб привернути тепло й світло у своє життя. Також було прийнято дякувати природі та предкам за добробут.

Осіннє рівнодення — це не лише астрономічне явище, а й потужний символ змін і гармонії, який здавна супроводжувався прикметами та обрядами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

