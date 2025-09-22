- Дата публікації
Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: найпопулярніші прикмети та забобони
22 вересня 2025 року настає осіннє рівнодення — особливий час, коли день і ніч зрівнюються. У народних традиціях цей день сповнений прикмет і забобонів, що розповідають про майбутню зиму, врожайність та родинний добробут.
22 вересня 2025 року українці відзначатимуть осіннє рівнодення — день, коли тривалість світлової та темної частини доби стає однаковою. Цю подію здавна вважали особливою й наділяли магічним значенням. У народі побутує чимало прикмет і забобонів, пов’язаних із рівноденням.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Популярні прикмети осіннього рівнодення
Ясна та сонячна погода цього дня обіцяє теплу осінь і м’яку зиму.
Дощове рівнодення віщує врожайний рік і достаток у домі.
Якщо листя з дерев починає активно падати саме 22 вересня, зима буде суворою.
Повний місяць у цей період — знак сильних змін у житті.
Якщо в цей день поділитися хлібом із нужденними, рік буде щедрим і успішним.
Забобони та заборони
У день рівнодення не можна сваритися й конфліктувати — це накликає тривалу ворожнечу.
Не варто брати в борг чи робити великі покупки — вважалося, що так можна втратити фінансову стабільність.
Заборонено викидати їжу — це може призвести до нестачі достатку в домі.
Не можна сидіти без діла: пасивність у цей день нібито «закріплює» лінощі на весь сезон.
Традиції цього дня
Наші предки намагалися відсвяткувати рівнодення у колі сім’ї. Готували страви з нового врожаю, запалювали вогонь або свічки, щоб привернути тепло й світло у своє життя. Також було прийнято дякувати природі та предкам за добробут.
Осіннє рівнодення — це не лише астрономічне явище, а й потужний символ змін і гармонії, який здавна супроводжувався прикметами та обрядами.
