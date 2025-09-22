- Дата публікації
Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити
22 вересня 2025 року настає осіннє рівнодення — час рівноваги та підбиття підсумків. Дізнайтеся, які особливості цього періоду та які дії категорично не рекомендують робити у цей день.
22 вересня 2025 року настане осіннє рівнодення — день, коли тривалість світла й темряви зрівняється. Це особливий час балансу та переходу, що символізує завершення одного циклу й початок нового. У багатьох традиціях рівнодення вважалося містичним днем, який відкриває простір для внутрішньої гармонії та духовного оновлення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Нюанси осіннього рівнодення
Астрономічний аспект. Сонце входить у знак Терезів, що робить акцент на балансі, справедливості та пошуку рівноваги у стосунках.
Енергетичний сенс. Це момент, коли важливо відпустити зайве й налаштуватися на внутрішній спокій. Усе, що розпочато зараз, матиме особливу силу.
Символіка. Осіннє рівнодення — це час вдячності за врожай, підбиття підсумків та переосмислення власних цілей.
Що категорично заборонено робити у цей день
Конфліктувати та з’ясовувати стосунки. День рівноваги не терпить агресії та сварок.
Розпочинати великі фінансові авантюри. Нові борги, кредити чи ризиковані витрати можуть порушити енергетичний баланс.
Лаятися на близьких. У цей день особливо важливо підтримувати гармонію у сім’ї.
Викидати хліб чи їжу. Це вважається знаком неповаги до щедрості осені.
Проводити день у бездіяльності. Енергетика рівнодення сприятлива для планування, тому варто бодай щось зробити для майбутніх звершень.
Як правильно провести осіннє рівнодення
Подякувати за все, що вдалося реалізувати цього року.
Очистити простір: прибрати в домі, позбутися непотрібного.
Запалити свічку чи пахощі, щоб символічно залучити світло у своє життя.
Скласти список намірів і цілей до кінця року.
Осіннє рівнодення 2025 року — це час рівноваги, коли варто відмовитися від зайвого й налаштуватися на внутрішній спокій.
