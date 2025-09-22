ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

22 вересня 2025 року настає осіннє рівнодення — час рівноваги та підбиття підсумків. Дізнайтеся, які особливості цього періоду та які дії категорично не рекомендують робити у цей день.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року настане осіннє рівнодення — день, коли тривалість світла й темряви зрівняється. Це особливий час балансу та переходу, що символізує завершення одного циклу й початок нового. У багатьох традиціях рівнодення вважалося містичним днем, який відкриває простір для внутрішньої гармонії та духовного оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нюанси осіннього рівнодення

  • Астрономічний аспект. Сонце входить у знак Терезів, що робить акцент на балансі, справедливості та пошуку рівноваги у стосунках.

  • Енергетичний сенс. Це момент, коли важливо відпустити зайве й налаштуватися на внутрішній спокій. Усе, що розпочато зараз, матиме особливу силу.

  • Символіка. Осіннє рівнодення — це час вдячності за врожай, підбиття підсумків та переосмислення власних цілей.

Що категорично заборонено робити у цей день

  1. Конфліктувати та з’ясовувати стосунки. День рівноваги не терпить агресії та сварок.

  2. Розпочинати великі фінансові авантюри. Нові борги, кредити чи ризиковані витрати можуть порушити енергетичний баланс.

  3. Лаятися на близьких. У цей день особливо важливо підтримувати гармонію у сім’ї.

  4. Викидати хліб чи їжу. Це вважається знаком неповаги до щедрості осені.

  5. Проводити день у бездіяльності. Енергетика рівнодення сприятлива для планування, тому варто бодай щось зробити для майбутніх звершень.

Як правильно провести осіннє рівнодення

  • Подякувати за все, що вдалося реалізувати цього року.

  • Очистити простір: прибрати в домі, позбутися непотрібного.

  • Запалити свічку чи пахощі, щоб символічно залучити світло у своє життя.

  • Скласти список намірів і цілей до кінця року.

Осіннє рівнодення 2025 року — це час рівноваги, коли варто відмовитися від зайвого й налаштуватися на внутрішній спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie