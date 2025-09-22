Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року настане осіннє рівнодення — день, коли тривалість світла й темряви зрівняється. Це особливий час балансу та переходу, що символізує завершення одного циклу й початок нового. У багатьох традиціях рівнодення вважалося містичним днем, який відкриває простір для внутрішньої гармонії та духовного оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Нюанси осіннього рівнодення

Астрономічний аспект. Сонце входить у знак Терезів, що робить акцент на балансі, справедливості та пошуку рівноваги у стосунках.

Енергетичний сенс. Це момент, коли важливо відпустити зайве й налаштуватися на внутрішній спокій. Усе, що розпочато зараз, матиме особливу силу.

Символіка. Осіннє рівнодення — це час вдячності за врожай, підбиття підсумків та переосмислення власних цілей.

Що категорично заборонено робити у цей день

Конфліктувати та з’ясовувати стосунки. День рівноваги не терпить агресії та сварок. Розпочинати великі фінансові авантюри. Нові борги, кредити чи ризиковані витрати можуть порушити енергетичний баланс. Лаятися на близьких. У цей день особливо важливо підтримувати гармонію у сім’ї. Викидати хліб чи їжу. Це вважається знаком неповаги до щедрості осені. Проводити день у бездіяльності. Енергетика рівнодення сприятлива для планування, тому варто бодай щось зробити для майбутніх звершень.

Як правильно провести осіннє рівнодення

Подякувати за все, що вдалося реалізувати цього року.

Очистити простір: прибрати в домі, позбутися непотрібного.

Запалити свічку чи пахощі, щоб символічно залучити світло у своє життя.

Скласти список намірів і цілей до кінця року.

Осіннє рівнодення 2025 року — це час рівноваги, коли варто відмовитися від зайвого й налаштуватися на внутрішній спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

