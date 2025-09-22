ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: три ритуали для родючості та щедрості

22 вересня українці зустрінуть осіннє рівнодення — час рівності світла й темряви. У народних традиціях цей день вважався особливо сприятливим для обрядів, що приносять достаток і врожайність. Ми зібрали три найпоширеніші ритуали, які можна провести 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року відбудеться осіннє рівнодення — момент, коли день і ніч зрівнюються за тривалістю. Цей день вважають часом балансу та особливої енергетики, коли традиційно проводили обряди на родючість, достаток і гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ритуал 1. Подяка за врожай

У давніх традиціях рівнодення було святом вдячності природі. Вважалося, що потрібно приготувати страви з нового врожаю — хліб, яблука, мед — та поділитися ними з близькими. Це залучає у дім щедрість і злагоду, а також допомагає «закріпити» добробут на майбутній рік.

Ритуал 2. Вогонь достатку

Запаліть свічку або невелике вогнище (якщо є можливість — на природі). У полум’я можна кинути записку з переліком того, від чого хочете звільнитися — старих страхів чи образ. У вогні вони «згорять», а замість них у життя увійдуть нові можливості й енергія процвітання.

Ритуал 3. Символічне засівання

Увечері 22 вересня візьміть жменю зерна, горіхів чи насіння й покладіть у мішечок або розсипте біля порогу дому. Це символічний обряд «засівання» майбутніх плодів — не лише врожаю, а й добрих справ, достатку та нових можливостей у житті.

Осіннє рівнодення — це не лише зміна сезонів, а й особливий момент для того, щоб залучити щедрість, родючість і гармонію у своє життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie