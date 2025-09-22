- Дата публікації
Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: три ритуали для родючості та щедрості
22 вересня українці зустрінуть осіннє рівнодення — час рівності світла й темряви. У народних традиціях цей день вважався особливо сприятливим для обрядів, що приносять достаток і врожайність. Ми зібрали три найпоширеніші ритуали, які можна провести 2025 року.
22 вересня 2025 року відбудеться осіннє рівнодення — момент, коли день і ніч зрівнюються за тривалістю. Цей день вважають часом балансу та особливої енергетики, коли традиційно проводили обряди на родючість, достаток і гармонію.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Ритуал 1. Подяка за врожай
У давніх традиціях рівнодення було святом вдячності природі. Вважалося, що потрібно приготувати страви з нового врожаю — хліб, яблука, мед — та поділитися ними з близькими. Це залучає у дім щедрість і злагоду, а також допомагає «закріпити» добробут на майбутній рік.
Ритуал 2. Вогонь достатку
Запаліть свічку або невелике вогнище (якщо є можливість — на природі). У полум’я можна кинути записку з переліком того, від чого хочете звільнитися — старих страхів чи образ. У вогні вони «згорять», а замість них у життя увійдуть нові можливості й енергія процвітання.
Ритуал 3. Символічне засівання
Увечері 22 вересня візьміть жменю зерна, горіхів чи насіння й покладіть у мішечок або розсипте біля порогу дому. Це символічний обряд «засівання» майбутніх плодів — не лише врожаю, а й добрих справ, достатку та нових можливостей у житті.
Осіннє рівнодення — це не лише зміна сезонів, а й особливий момент для того, щоб залучити щедрість, родючість і гармонію у своє життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
