Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: три ритуали для родючості та щедрості

22 вересня 2025 року відбудеться осіннє рівнодення — момент, коли день і ніч зрівнюються за тривалістю. Цей день вважають часом балансу та особливої енергетики, коли традиційно проводили обряди на родючість, достаток і гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ритуал 1. Подяка за врожай

У давніх традиціях рівнодення було святом вдячності природі. Вважалося, що потрібно приготувати страви з нового врожаю — хліб, яблука, мед — та поділитися ними з близькими. Це залучає у дім щедрість і злагоду, а також допомагає «закріпити» добробут на майбутній рік.

Ритуал 2. Вогонь достатку

Запаліть свічку або невелике вогнище (якщо є можливість — на природі). У полум’я можна кинути записку з переліком того, від чого хочете звільнитися — старих страхів чи образ. У вогні вони «згорять», а замість них у життя увійдуть нові можливості й енергія процвітання.

Ритуал 3. Символічне засівання

Увечері 22 вересня візьміть жменю зерна, горіхів чи насіння й покладіть у мішечок або розсипте біля порогу дому. Це символічний обряд «засівання» майбутніх плодів — не лише врожаю, а й добрих справ, достатку та нових можливостей у житті.

Осіннє рівнодення — це не лише зміна сезонів, а й особливий момент для того, щоб залучити щедрість, родючість і гармонію у своє життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

