Осіннє рівнодення 22 вересня: що можна робити та чого краще уникати

Осіннє рівнодення 22 вересня: що можна робити та чого краще уникати

Сучасні неоязичники називають цей день Мабон.

Осіннє рівнодення - це точка на календарі року, коли тривалість ночі дорівняє дню. Для давніх народів це було важливим часом, адже йшлося про певний ореол містичності, адже наближалося завершення збору урожаю, а відповідно, і ритуали, які були пов'язані з ним.

З утвердженням християнства, з його структурою церковних свят більшість з цих обрядів та звичаїв отримали прив’язку до конкретної дати народного календаря. Після календарної реформи осіннє рівнодення наблизилося до дати Різдва Пресвятої Богородиці (Другої Пречистої - ред.), що в окремих українських селах разом із Різдвом та Великоднем прирівнювалася до головних дванадесятих свят у році. Також з цим днем пов’язана дохристиянська традиція, у якій збереглася обряд культу "Рожениць", або свята "Роду-Рожаниць".

У слов'ян під час осіннього рівнодення відзначали Весілля Свічки або свято Сороки. Традиційно в Україні вважалося, що треба спостерігати за прикметами та проводити цей день якомога веселіше, було ухвалено влаштовувати яскраве та веселе свято.

Навіть у далекій Японії - це національне японське свято, яке відмічається щорічно в день осіннього рівнодення на пам'ять про пращурів та померлих.

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Сучасні неоязичники називають цей день Мабон. Ця назва з'явилася у язичницькому календарі лише у 1974 році, адже більшість назв язичницьких свят походять від давніх кельтських та германських свят. Проте Мабон походить з валлійської міфології, де є такий персонаж, який пов'язаний з підземним світом. Саме ця назва закріпилася за сучасним язичницьким осіннім рівноденням. А пізніше були вигадані й відповідні легенди.

Мабон - час рівноваги, коли світло і темрява присутні в рівній мірі. У зв'язку з цим більшість наших дій, пов'язані з балансом, тому вони такі ефективні в осіннє рівнодення. Хоча тисячі років тому осіннє рівнодення і не святкували як Мабон, це - магічне і святковий час року.

Для багатьох відьом - це язичницький варіант канадського і американського Дня подяки, друге свято врожаю - перше було на Ламмас, яке святкується 1 серпня. У вересні в більшій частині Північної півкулі збирають не тільки зернові, але також помідори, насіння соняшнику, перші гарбузи та яблука.

Осіннє рівнодення - це час язичницького Бога, що помирає та воскресає, британського Джона Ячмінне Зерно, грецького Діоніса та єгипетського Осіріса. Також важливою є й грецька богиня Персефона, що повертається в день осіннього рівнодення в підземний світ згідно з міфами.

Зауважимо, що осіннє рівнодення - це рухома дата, яка щороку змінюється. У 2021 році осіннє рівнодення настане о 22:20 за Києвом.

Осіннє рівнодення 22 вересня: що можна робити

вшановувати покійних;

дякувати богам та вищим силам;

ворожити на долю;

ходити в ліс;

прикрашати оселю братиками та нагідками;

покласти на робочий стіл та частіше крутити в руках, щоб наповнитися енергією янтар, авантюрин, аметист, цитрин та прозорий кварц;

запалювати в аромалампі та пахощі мирр, сандал та жасмин;

споживати осінні овочі та фрукти, горіхи, пекти кукурудзяний хліб, тушити м'ясо з гарбузом та квасолею;

пити сидр та вино;

позбавитися від того, що слід залишити в минулому.

Осіннє рівнодення 22 вересня: що категорично заборонено

бажати комусь зла;

давайте в борг гроші;

починати щось нове.

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