Осіннє рівнодення 23 вересня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Осіннє рівнодення — день, коли світлий і темний час доби зрівнялися і тривають по 12 годин
А сонце можна побачити одночасно з обох полюсів Землі. Це астрономічне явище зазвичай стає приводом для безліч прикмет і обрядів.
Осіннє рівнодення 23 вересня: що можна робити
- вшановувати покійних;
- дякувати богам та вищим силам;
- ворожити на долю;
- ходити в ліс;
- прикрашати оселю братиками та нагідками;
- покласти на робочий стіл та частіше крутити в руках, щоб наповнитися енергією янтар, авантюрин, аметист, цитрин та прозорий кварц;
- запалювати в аромалампі пахощі мирру, сандал та жасмин;
- споживати осінні овочі та фрукти, горіхи, пекти кукурудзяний хліб, тушити м'ясо з гарбузом та квасолею;
- пити сидр та вино;
- позбавитися від того, що слід залишити в минулому.
Осіннє рівнодення 23 вересня: що категорично заборонено
- бажати комусь зла;
- давати в борг гроші;
- починати щось нове.
Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія 2022 року.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Життя у вдячності - найкращий ґрунт для умиротворення.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Роби з душею навіть незначні дії. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Якщо не можеш змінити обставини, можна змінити своє ставлення до них.
РАК (22 червня-22 липня)
Щастя не має бути ціллю, щастя - це наслідок слідування істині. Якщо слідувати істинно.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Спостерігай за станами та їх плином. Спостерігай, не піддавайся.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Мудрості неможливо навчитися. Але можна навчитись спостереженню та розмірковуванню. Вони породжують мудрість.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Світ містить безліч дарунків. Вміння їх розпаковувати - це вміння керувати своєю увагою, а отримувати - бажаннями.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Випадковості не випадкові. Невипадковості теж.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є істинно.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Будуючи надто високі ідеали, можна впасти у прірву між дійсним та бажаним. Будь природним, а не ідеальним.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
На істинно твоєму шляху, немає духу порівняння та змагання. Розслабся і будь собою.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
- Таропрогноз на вересень 2022: що карти нам віщують
- Таропрогноз на осінь 2022 року: що карти нам віщують
- Коли переводять годинники на зимовий час в Україні