Осіннє рівнодення 23 вересня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Осіннє рівнодення — день, коли світлий і темний час доби зрівнялися і тривають по 12 годин

А сонце можна побачити одночасно з обох полюсів Землі. Це астрономічне явище зазвичай стає приводом для безліч прикмет і обрядів.

Осіннє рівнодення 23 вересня: що можна робити

вшановувати покійних;

дякувати богам та вищим силам;

ворожити на долю;

ходити в ліс;

прикрашати оселю братиками та нагідками;

покласти на робочий стіл та частіше крутити в руках, щоб наповнитися енергією янтар, авантюрин, аметист, цитрин та прозорий кварц;

запалювати в аромалампі пахощі мирру, сандал та жасмин;

споживати осінні овочі та фрукти, горіхи, пекти кукурудзяний хліб, тушити м'ясо з гарбузом та квасолею;

пити сидр та вино;

позбавитися від того, що слід залишити в минулому.

Осіннє рівнодення 23 вересня: що категорично заборонено

бажати комусь зла;

давати в борг гроші;

починати щось нове.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Життя у вдячності - найкращий ґрунт для умиротворення.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Роби з душею навіть незначні дії. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Якщо не можеш змінити обставини, можна змінити своє ставлення до них.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Щастя не має бути ціллю, щастя - це наслідок слідування істині. Якщо слідувати істинно.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Спостерігай за станами та їх плином. Спостерігай, не піддавайся.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Мудрості неможливо навчитися. Але можна навчитись спостереженню та розмірковуванню. Вони породжують мудрість.

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Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Світ містить безліч дарунків. Вміння їх розпаковувати - це вміння керувати своєю увагою, а отримувати - бажаннями.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Випадковості не випадкові. Невипадковості теж.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Для вільного молитвою стає все його життя. Так воно і є істинно.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будуючи надто високі ідеали, можна впасти у прірву між дійсним та бажаним. Будь природним, а не ідеальним.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

На істинно твоєму шляху, немає духу порівняння та змагання. Розслабся і будь собою.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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