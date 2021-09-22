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Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого варто уникати

Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого варто уникати

ТСН.ua

Період ретроградного Меркурія почнеться наприкінці вересня.

Наприкінці вересня 2021 нас чекає останній період ретроградного Меркурія в цьому році, так що плануйте важливі справи так, щоб вирішити їх до того, чи вже відкладайте на кінець жовтня. Ретроградний Меркурій розпочнеться 27 вересня і триватиме до 18 жовтня. Будьте обережні на дорогах, з технікою і документами, — спеціально для ТСН.ua розповідає езотерикиня Олена Кузьмич про те, що потрібно робити, а від чого краще відмовитися.

Ретроградний Меркурій: що це

Кожна планета буває ретроградної, але саме Меркурій наводить трепет на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає в силу різної швидкості Землі і Меркурія щодо Сонця. 3-4 рази на рік Меркурій проходить повз Землю, і саме тоді ми переживаємо ретроградний період, це приблизно 3 тижні. В астрології Меркурій відповідає за комунікації, і в моменти ретроградного руху енергетика планети змінюється, сповільнюючи все на своєму шляху. Ретроградний Меркурій активізує брехня, пропаганду, плітки і злі язики. Та що будьте напоготові і не піддавайтеся цьому.

У цьому час потрібно уважно стежити, щоб нічого не забути, не втратити ключі або документи. Тому що в цей період, люди часто щось забувають, стають більш розсіяними, зустрічі скасовуються або переносяться, договору не складаються. Часто запізнення, затримки, перенесення або скасування рейсів. Будь-яка справа, розпочате в цей період, буде нестабільним, і багато буде ускладнюватися, багато доводиться переробляти.

Останній ретроградний Меркурій 2021: що потрібно робити

  • Виконати внутрішню роботу, на якій потрібно зосередитися.
  • Знайти ваші больові точки і розв'язувати проблеми. 
  • Дізнатися уроки, які потрібно пройти. 
  • Подумати як краще використовувати період ретроградного Меркурія.
  • Стати більш сентиментальним.
  • Відновити зв'язок зі своїм корінням, пройти по доріжці пам'яті.
  • Практикувати прощення.
  • Відпустити образи.
  • Думати про ретроградний період як про період збору врожаю, про шанс зробити паузу і закінчити розпочате.
  • Ремонтувати авто, техніку, меблі, одяг.
  • Віддавати одяг в хімчистку.
  • Відмовлятися від непродуктивних зв'язків.
  • Наводити порядок в паперах.
  • Записувати ідеї, які приходять вам в голову, почати їх реалізовувати можна після закінчення періоду ретроградного Меркурія.
  • Зустрічатися зі старими друзями.
  • Слухати себе.

Також потрібно завершити старі справи, навести порядок в своїх документах, перечитати старі книги, зустрітися зі старими друзями, заглибитися в процес навчання.

Останній ретроградний Меркурій 2 021: що категорично заборонено

  • підписувати важливі документи;
  • купувати нові автомобілі та техніку;
  • відправлятися в подорож по нових місцях;
  • влаштовуватися на нову роботу;
  • здійснювати великі покупки;
  • укладати значні угоди;
  • змінювати роботу;
  • починати навчання на курсах.

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