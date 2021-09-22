Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого варто уникати

Період ретроградного Меркурія почнеться наприкінці вересня.

Наприкінці вересня 2021 нас чекає останній період ретроградного Меркурія в цьому році, так що плануйте важливі справи так, щоб вирішити їх до того, чи вже відкладайте на кінець жовтня. Ретроградний Меркурій розпочнеться 27 вересня і триватиме до 18 жовтня. Будьте обережні на дорогах, з технікою і документами, — спеціально для ТСН.ua розповідає езотерикиня Олена Кузьмич про те, що потрібно робити, а від чого краще відмовитися.

Ретроградний Меркурій: що це

Кожна планета буває ретроградної, але саме Меркурій наводить трепет на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає в силу різної швидкості Землі і Меркурія щодо Сонця. 3-4 рази на рік Меркурій проходить повз Землю, і саме тоді ми переживаємо ретроградний період, це приблизно 3 тижні. В астрології Меркурій відповідає за комунікації, і в моменти ретроградного руху енергетика планети змінюється, сповільнюючи все на своєму шляху. Ретроградний Меркурій активізує брехня, пропаганду, плітки і злі язики. Та що будьте напоготові і не піддавайтеся цьому.

У цьому час потрібно уважно стежити, щоб нічого не забути, не втратити ключі або документи. Тому що в цей період, люди часто щось забувають, стають більш розсіяними, зустрічі скасовуються або переносяться, договору не складаються. Часто запізнення, затримки, перенесення або скасування рейсів. Будь-яка справа, розпочате в цей період, буде нестабільним, і багато буде ускладнюватися, багато доводиться переробляти.

Останній ретроградний Меркурій 2021: що потрібно робити

Виконати внутрішню роботу, на якій потрібно зосередитися.

Знайти ваші больові точки і розв'язувати проблеми.

Дізнатися уроки, які потрібно пройти.

Подумати як краще використовувати період ретроградного Меркурія.

Стати більш сентиментальним.

Відновити зв'язок зі своїм корінням, пройти по доріжці пам'яті.

Практикувати прощення.

Відпустити образи.

Думати про ретроградний період як про період збору врожаю, про шанс зробити паузу і закінчити розпочате.

Ремонтувати авто, техніку, меблі, одяг.

Віддавати одяг в хімчистку.

Відмовлятися від непродуктивних зв'язків.

Наводити порядок в паперах.

Записувати ідеї, які приходять вам в голову, почати їх реалізовувати можна після закінчення періоду ретроградного Меркурія.

Зустрічатися зі старими друзями.

Слухати себе.

Також потрібно завершити старі справи, навести порядок в своїх документах, перечитати старі книги, зустрітися зі старими друзями, заглибитися в процес навчання.

Останній ретроградний Меркурій 2 021: що категорично заборонено

підписувати важливі документи;

купувати нові автомобілі та техніку;

відправлятися в подорож по нових місцях;

влаштовуватися на нову роботу;

здійснювати великі покупки;

укладати значні угоди;

змінювати роботу;

починати навчання на курсах.

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