Останній ретроградний Меркурій 2021: що обов'язково потрібно зробити і чого варто уникати

Період ретроградного Меркурія почнеться наприкінці вересня.
Наприкінці вересня 2021 нас чекає останній період ретроградного Меркурія в цьому році, так що плануйте важливі справи так, щоб вирішити їх до того, чи вже відкладайте на кінець жовтня. Ретроградний Меркурій розпочнеться 27 вересня і триватиме до 18 жовтня. Будьте обережні на дорогах, з технікою і документами, — спеціально для ТСН.ua розповідає езотерикиня Олена Кузьмич про те, що потрібно робити, а від чого краще відмовитися.
Ретроградний Меркурій: що це
Кожна планета буває ретроградної, але саме Меркурій наводить трепет на емоційно вразливих людей. Ретроградний (зворотній) рух — це оптичний феномен, ілюзія, яка виникає в силу різної швидкості Землі і Меркурія щодо Сонця. 3-4 рази на рік Меркурій проходить повз Землю, і саме тоді ми переживаємо ретроградний період, це приблизно 3 тижні. В астрології Меркурій відповідає за комунікації, і в моменти ретроградного руху енергетика планети змінюється, сповільнюючи все на своєму шляху. Ретроградний Меркурій активізує брехня, пропаганду, плітки і злі язики. Та що будьте напоготові і не піддавайтеся цьому.
У цьому час потрібно уважно стежити, щоб нічого не забути, не втратити ключі або документи. Тому що в цей період, люди часто щось забувають, стають більш розсіяними, зустрічі скасовуються або переносяться, договору не складаються. Часто запізнення, затримки, перенесення або скасування рейсів. Будь-яка справа, розпочате в цей період, буде нестабільним, і багато буде ускладнюватися, багато доводиться переробляти.
Останній ретроградний Меркурій 2021: що потрібно робити
- Виконати внутрішню роботу, на якій потрібно зосередитися.
- Знайти ваші больові точки і розв'язувати проблеми.
- Дізнатися уроки, які потрібно пройти.
- Подумати як краще використовувати період ретроградного Меркурія.
- Стати більш сентиментальним.
- Відновити зв'язок зі своїм корінням, пройти по доріжці пам'яті.
- Практикувати прощення.
- Відпустити образи.
- Думати про ретроградний період як про період збору врожаю, про шанс зробити паузу і закінчити розпочате.
- Ремонтувати авто, техніку, меблі, одяг.
- Віддавати одяг в хімчистку.
- Відмовлятися від непродуктивних зв'язків.
- Наводити порядок в паперах.
- Записувати ідеї, які приходять вам в голову, почати їх реалізовувати можна після закінчення періоду ретроградного Меркурія.
- Зустрічатися зі старими друзями.
- Слухати себе.
Також потрібно завершити старі справи, навести порядок в своїх документах, перечитати старі книги, зустрітися зі старими друзями, заглибитися в процес навчання.
Останній ретроградний Меркурій 2 021: що категорично заборонено
- підписувати важливі документи;
- купувати нові автомобілі та техніку;
- відправлятися в подорож по нових місцях;
- влаштовуватися на нову роботу;
- здійснювати великі покупки;
- укладати значні угоди;
- змінювати роботу;
- починати навчання на курсах.
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