Останній шанс до 2033 року: що категорично не можна і що варто робити в день місячного затемнення

Затемнення карми: Мольфар розповів, як обнулити долю 7 вересня

Повне місячне затемнення для українців настане 7 вересня від 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

Мольфар Макс Гордєєв стверджує, що повне місячне затемнення — це не лише природне явище, а момент коли ваша карма отримує шанс на обнулення. Про це він розповів в інтерв’ю «УНІАН».

Що заборонено робити під час місячного затемнення

За словами мольфара, у день затемнення не варто робити такі речі:

Стригти волосся після 12:00. За його словами волосся — це свого роду енергетичні антени. Під час затемнення вони налаштовуються на нову частоту. Якщо обрізати їх після полудня — можна втратити зв’язок з інтуїцією на 40 днів.

Купувати взуття. Взуття, придбане в затемнення, буквально «заведе не туди».

Дивитися в розбите дзеркало. За словами мольфара, розбите дзеркало в день затемнення — портал для сутностей нижнього астралу. Вони прив’язуються до вашої аури через відображення.

Їсти м’ясо червоного кольору. Гордєєв пояснив, що такі види м’яса як яловичина, свинина, баранина 7 вересня несуть вібрації агресії та страху тварини. Під час затемнення ваше енергетичне тіло особливо проникне — ви буквально «з’їсте» чужу карму. Дозволена тільки риба та біле м’ясо птиці.

Позичати або віддавати гроші. Будь-які фінансові транзакції в затемнення створюють кармічні борги на 7 років. Особливо небезпечно давати в борг сумми з цифрою 7 (70, 170, 700 гривень).

Фотографуватися. Камера фіксує не тільки ваше фізичне тіло, а й аурічні пробої. Мольфар називає селфі в цей час «енергетичним самогубством».

Що варто зробити під час місячного затемнення

Написати 3 імені на папері та спалити. Це три людини, які вас енергетично виснажують. Попіл викиньте у проточну воду. Ці люди втратять доступ до вашого енергетичного поля.

Покласти гроші під подушку. Купюра номіналом 500 гривень під подушкою в ніч затемнення стане вашим фінансовим талісманом. Водночас, Гордєєв уточнив, що купюра мала бути отримана 5 або 6 вересня як здача в магазині. Потрібно носити її в гаманці до наступного затемнення.

«Пам’ятайте: затемнення 7 вересня 2025 — останнє на осі Діва-Риби до 2033 року. Це ваш останній шанс закрити кармічні борги цього циклу. Використайте його мудро» — підсумував мольфар.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

