Овнам буде важко, а Близнятам слід гідно працювати: гороскоп за картами Таро на 23 серпня 2023 року

Карти Таро допомагають себе краще зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 серпня 2023 року розповідає, що Рибам треба пам'ятати, що все змінюється, а Тільцям - прагнути більшого.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

Буде важко. У стосунках не ображайте другу половинку. Зробіть паузу в роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У коханні прагніть більшого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. Заплануйте щось хороше на цей день. На роботі насолодіться відпочинком.

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РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. Тому сьогодні потрібно розслабитися. На роботі не очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

Захищайте свої позиції. У коханні закрийте ваше серце. Помізкуйте над викликами на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. Вирушайте у подорож з другою половинкою. На роботі зараз все складається якнайкраще.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час виходити на нових рівень. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. А на роботі - підвищення.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над почуттями. У коханні дозвольте собі більше. На роботі час зрозуміти, що робити далі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся усім. У стосунках цінуйте те, що маєте. На роботі - все чудово.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Коханці"

Шукайте дружнє плече. У стосунках не забувайте про дружбу. Шукайте однодумців на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Освойте щось нове. У любові варто працювати над почуттями. На роботі не забувайте вчитися.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. Пам'ятайте, що стосунки можна втратити. На роботі - дивіться під ноги.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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