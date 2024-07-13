Овнам може бути боляче, а Тельцям варто рухатися вперед: гороскоп за картами Таро на 13 липня 2024 року

Карти Таро дають упевненість в собі

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 липня 2024 року розповідає, що Овни мають насолоджуватися плодами своєї праці, а Стрільці - сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас заповнять розчарування. У стосунках буде боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках не опирайтеся почуттям. На роботі рухайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Виходьте на новий рівень. Узаконюйте стосунки. На роботі виходьте на новий рівень.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ви перемагаєте і завойовуєте свої позиції. У стосунках ви будете переможцями. На роботі завойовуйте нові території.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте певний результат. У стосунках слід сподіватися на краще. На роботі слід добряче попрацювати.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Очікуйте випробувань. У стосунках йдіть напролом. На роботі опануйте нові навички.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Потрібний баланс. На роботі рухайтеся вперед. А у стосунках урівноважте свої почуття.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся і не зупиняйтеся. У розвитку прямуйте далі. На роботі не стримуйте себе.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У любові сподівайтеся на краще. У робочих питаннях опирайтеся на досвід.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Оберіть лише один варіант. На роботі шукайте натхнення, а в стосунках - баланс.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на зміни. Вас можуть образити в стосунках. На роботі будьте напоготові.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду чимало багато нових проєктів. На роботі спробуйте щось нове. У стосунках вирушайте вперед.

Також читайте "Світ": значення карти Таро

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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