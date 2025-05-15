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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1202
Час на прочитання
3 хв

Овнам не варто ламати зопалу, а Тельцям слід змінити погляд: астрологічний прогноз на рунах на 15 травня 2025 року

Рунічний гороскоп на 15 травня 2025 року: дізнайтеся підказки стародавніх символів для кожного знака зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це древня система символічних знаків, яка відображає тонкі рухи внутрішніх і зовнішніх процесів. На відміну від лінійного передбачення, руни підказують, яку якість активувати в собі, щоб гармонійно пройти день. 15 травня — це день для відновлення рівноваги між прагненням до контролю і довірою до життя. Руни цього дня відкривають нові кути зору, закликаючи до чесності, витримки і виваженості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Ейваз"
День для глибоких внутрішніх змін. Можливо, вас тягне до завершення якогось етапу — дозвольте цьому статися. Але не ламайте зопалу: трансформація має бути осмисленою. Старе відходить не для того, щоб зруйнувати, а щоб дати місце новому.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Дагаз"
Переходи між темним і світлим стануть темою дня. Ви можете побачити ситуацію з іншого боку або несподівано отримати полегшення там, де давно було важко. Не чиніть опір ясності — дозвольте собі змінити погляд.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Вуньо"
День дарує можливість відчути радість у простому. Не знецінюйте дрібниць — саме в них зараз джерело ресурсу. Зосередьтесь на тому, що підносить ваш дух, навіть якщо це дрібниця.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Тейваз"
Потрібна внутрішня стійкість. День може вимагати чіткості в рішеннях або підтримки когось, хто ослаб. Зберігайте гідність навіть під тиском. Ваша сила — у відданості власним цінностям.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Інгуз"
Ви — в точці визрівання. День спокійний зовні, але глибокий усередині. Те, над чим ви працюєте, поступово набирає форму. Не поспішайте — потенціал росте у тиші.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Сігель"
Сила прояву і ясності сьогодні на вашому боці. Гарний день для публічних виступів, прояснення непорозумінь або демонстрації власних результатів. Проявіть себе — відкрито й спокійно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Наутиз"
Стискання, тиск або затримка — не для покарання, а для переосмислення. Зовнішні обмеження підкажуть, де ви обмежуєте себе самі. Запитайте: "що саме мене стримує?" — і дайте чесну відповідь.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Феху"
День може принести прибуток, матеріальну підказку або ресурс там, де його не чекали. Але будьте уважні до того, як ви витрачаєте — не лише гроші, а й увагу. Цінуйте те, що маєте — і множте вдячністю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Іса"
Зупинка не завжди означає застій. Це день споглядання. Не час діяти — час переоцінити, що вам справді потрібно. Дозвольте собі бути у тиші — саме вона допомагає почути.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Уруз"
Час діяти фізично, активно, з опорою на власну витривалість. День підходить для праці, спорту, наведення порядку. Ви маєте достатньо сили — використайте її мудро.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Пертро"
Очікуйте неочікуване. Випадковості, підказки, сни, символи — усе може нести зміст. Не поспішайте з висновками — щось приховане стає явним. Інтуїція сьогодні голосніша за факти.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Альґіз"
Захист — головна тема дня. Можливо, вам треба захистити себе або когось поруч. Але не плутайте захист із відгородженням — зберігайте відкритість. Довіряйте внутрішньому відчуттю, де саме зараз варто поставити межу.

15 травня 2025 року — це день глибших підтекстів, стриманої сили і нових внутрішніх рішень. Руни радять не гнатися за очевидним, а помічати деталі. У кожному русі сьогодні — відлуння чогось більшого.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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