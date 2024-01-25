Овнам не варто сумніватися у власних силах, а Близнятам варто трохи перепочити: гороскоп за картами Таро на 25 січня 2024 року

Карти Таро дають змогу зрозуміти ймовірне майбутнє.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 січня 2024 року розповідає, що Близнятам слід "відійти убік", а у Дів - не за горами нові проєкти.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Не смійте сумніватися у власних силах. У коханні все просто чудово. На роботі перед вами відкриваються нові перспективи.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка мечів"
Зніміть пов’язку з очей. В любові може бути боляче, але так ви дізнаєтеся правду. Щодо роботи, то остерігайтеся підступів від недругів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Сил залишилося мало. У стосунках просто відійдіть убік. Щодо фінансових питань, то треба перепочити і з новими силами братися за проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Помірність"
Зберіться: годі переливати з пустого в порожнє. У любові варто знайти баланс. У справах фінансових пам’ятайте, що не можна щось отримати, не забруднившись.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Маг"
Ваші мрії здійсняться, тільки варто на них сконцентруватися. У коханні треба знайти баланс між раціо та емоціо. У справах фінансових ситуаціях має покращитися.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Не за горами нові проєкти. У стосунках продемонструйте фінансову стабільність. Щодо справ, то храми розійдуться і з’явиться сонце.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Самітник"
Настав час, щоб перепочити. Потрібно взяти паузу у стосунках. А у справах робочих відійдіть убік, щоб побачити всю картину.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Закохані"
Зануртеся у кохання. Попереду великі насолоди. У справах фінансовий довіртеся друзям.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев’ятка пентаклів"
Спробуйте насолодитися тим, чого досягнули. У коханні трішки розслабтеся і спробуйте зняти свою броню. У кар’єрі — все прекрасно, не сумнівайтеся у собі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева мечів"
Сконцентруйтеся. У стосунках можлива холоднеча. Щодо фінансів, слід добряче помізкувати як їх отримати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка жезлів"
Доведеться захищатися. У любові не варто йти на конфронтацію. Щодо коштів, то слід зрозуміти, на якому проєкті сконцентрувати свою увагу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Башта"
Тільки знищивши все до основи, можна рухатися далі. У стосунках наближається катастрофа, яка може обернутися новим етапом. У справах кар’єрних можлива зміна місця роботи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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