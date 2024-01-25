Овнам не варто сумніватися у власних силах, а Близнятам варто трохи перепочити: гороскоп за картами Таро на 25 січня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 січня 2024 року розповідає, що Близнятам слід "відійти убік", а у Дів - не за горами нові проєкти.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Не смійте сумніватися у власних силах. У коханні все просто чудово. На роботі перед вами відкриваються нові перспективи.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка мечів"

Зніміть пов’язку з очей. В любові може бути боляче, але так ви дізнаєтеся правду. Щодо роботи, то остерігайтеся підступів від недругів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Сил залишилося мало. У стосунках просто відійдіть убік. Щодо фінансових питань, то треба перепочити і з новими силами братися за проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Помірність"

Зберіться: годі переливати з пустого в порожнє. У любові варто знайти баланс. У справах фінансових пам’ятайте, що не можна щось отримати, не забруднившись.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Маг"

Ваші мрії здійсняться, тільки варто на них сконцентруватися. У коханні треба знайти баланс між раціо та емоціо. У справах фінансових ситуаціях має покращитися.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Не за горами нові проєкти. У стосунках продемонструйте фінансову стабільність. Щодо справ, то храми розійдуться і з’явиться сонце.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

Настав час, щоб перепочити. Потрібно взяти паузу у стосунках. А у справах робочих відійдіть убік, щоб побачити всю картину.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Закохані"

Зануртеся у кохання. Попереду великі насолоди. У справах фінансовий довіртеся друзям.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Спробуйте насолодитися тим, чого досягнули. У коханні трішки розслабтеся і спробуйте зняти свою броню. У кар’єрі — все прекрасно, не сумнівайтеся у собі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Сконцентруйтеся. У стосунках можлива холоднеча. Щодо фінансів, слід добряче помізкувати як їх отримати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищатися. У любові не варто йти на конфронтацію. Щодо коштів, то слід зрозуміти, на якому проєкті сконцентрувати свою увагу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Башта"

Тільки знищивши все до основи, можна рухатися далі. У стосунках наближається катастрофа, яка може обернутися новим етапом. У справах кар’єрних можлива зміна місця роботи.

Також читайте Астрологічний прогноз на 25 січня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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