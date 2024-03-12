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Овнам не варто зараз мати кілька цілей, а Тельцям потрібно перепочити: гороскоп за картами Таро на 12 березня 2024 року

Овнам не варто зараз мати кілька цілей, а Тельцям потрібно перепочити: гороскоп за картами Таро на 12 березня 2024 року

Карти Таро допомагають опанувати свої почуття / Фото: ТСН.ua

Карти Таро дозволяють дізнатися ймовірне майбутнє.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 березня 2024 року розповідає, що Скорпіонам варто очікувати змін, а у Терезів  настав час для розвитку. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Не женіться за всім і відразу. У стосунках не варто мати кілька цілей. На роботі оберіть одну мету. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

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Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - насолоджуйтеся новорічним відпочинком.  

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

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Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках придивіться уважніше до партнера чи партнерки. На роботі не навантажуйте себе занадто сильно. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

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Попереду вас очікують спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто їм піддатися. А на роботі їх краще уникати. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Ваші перемоги близько. У любові дійте рішуче. А на роботі не стримайте творчих поривів. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

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Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках замисліться, що і як ви робите. На роботі розглядайте кілька варіантів розвитку подій. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

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Час для розвитку настав. У стосунках час вийти на нових рівень. А на роботі прагніть розпочати новий проєкт. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

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Все змінюється. У стосунках вам можуть зробити боляче. А на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

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Рухайтеся вперед. Додайте сміливості у стосунках. На роботі не бійтеся перешкод. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Ви знаєте, як треба діяти, але боїтеся зробити перший крок. У коханні захищайте своє серце. На роботі вас можуть образити. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

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Інтелект - ваша сильна сторона. У стосунках проявіть інтелектуальний складник, а на роботі - професіоналізм.   

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

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Працюйте над новими здобутками. У стосунках очікуйте більшого. На роботі сміливо дійте, попри виклики. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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