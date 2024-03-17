Овнам не варто зупинятися, а Близнятам може бути гірко від розчарувань: гороскоп за картами Таро на 17 березня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 березня 2024 року розповідає, що у Раків покращується ситуація, а Скорпіонів можуть обманути.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках не варто зупинятися. На роботі вас супроводжуватиме натхнення.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Працюйте зі своєю духовністю. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі - час укладати вигідні угоди.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вам може бути гірко від розчарувань. На роботі потрібно опанувати свої почуття. У стосунках спробуйте не оплакувати минулі поразки.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращується. На роботі настав час зрозуміти, що ви хочете насправді. У стосунках уникайте викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. Сприймайте стосунки як роботу. У русі кар'єрними сходами не робіть перерву.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не тягніть все одні. На роботі знайдіть однодумців, а в стосунках - гідного партнера.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі запропонуйте щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть обманути, тому слід бути обережними. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді. У стосунках закрийте своє серце.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Вісімка мечів"

Ви знаєте, що потрібно зробити, але не наважуєтеся здійснити перший крок. На роботі дійте активніше. У стосунках не дайте вас образити.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. А на роботі сміливо просувайтеся до мети.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

Потрібно працювати над своїми почуттями. На роботі знайдіть однодумців. А в стосунках нарешті зрозумійте, що ви хочете від партнера.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся починати щось нове. У стосунках потрібно перепочити. А на роботі - взяти відгул.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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