Овнам потрібно обрати одну мету, а Близянтам змінити ставлення до ситуації: гороскоп за картами Таро на 29 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 жовтня 2023 року розповідає, що Скорпіонам варто очікувати змін, а у Терезів настав час для розвитку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках не варто мати кілька цілей. На роботі оберіть одну мету.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - насолоджуйтеся новорічним відпочинком.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках придивіться уважніше до партнера чи партнерки. На роботі не навантажуйте себе занадто сильно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Попереду вас очікують спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто їм піддатися. А на роботі їх краще уникати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ваші перемоги близько. У любові дійте рішуче. А на роботі не стримайте творчих поривів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках замисліться, що і як ви робите. На роботі розглядайте кілька варіантів розвитку подій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Час для розвитку настав. У стосунках час вийти на нових рівень. А на роботі прагніть розпочати новий проєкт.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

Все змінюється. У стосунках вам можуть зробити боляче. А на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. Додайте сміливості у стосунках. На роботі не бійтеся перешкод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як треба діяти, але боїтеся зробити перший крок. У коханні захищайте своє серце. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Інтелект - ваша сильна сторона. У стосунках проявіть інтелектуальний складник, а на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над новими здобутками. У стосунках очікуйте більшого. На роботі сміливо дійте, попри виклики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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