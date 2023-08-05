Овнам потрібно перепочити, а Близнятам знайти однодумців: гороскоп за картами Таро на 5 серпня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 серпня 2023 року розповідає, що у Левів приховане стане явним, а Терезам варто добре обмізковувати перший крок.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Ситуація складається якнайкраще. У стосунках вам світить щаслива зоря. А на роботі краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У стосунках варто опиратися проблемам. А на роботі потрібно розпочати щось нове.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка кубків"

Без минулого - немає майбутнього. У стосунках не варто забуватися про старих друзів. На роботі знайдіть однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі розраховуйте на свої сили.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. На роботі потрібно опиратися проблемам. А в стосунках вам заважатимуть комплекси.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - самий вогонь. У стосунках займіться пристрасним сексом. А на роботі ви здобудете нові висоти.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перш ніж робити перший крок, добре озирніться довкола. На роботі очікуйте на нові виклики. У стосунках спробуйте щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

На вас очікують випробування. У стосунках вам точно потрібно зрозуміти, чого ви хочете. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках дійте активніше. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно визначитися, що ви хочете робити далі. У стосунках сконцентруйтеся на своїх бажаннях. На роботі започаткуйте щось нове.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Маг"

Опануйте свої почуття та відчуття. На роботі дійте з розумом. А в стосунках не варто боятися.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Додайте почуттів. У стосунках не варто ображати другу половинку. А на роботі - досягайте успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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