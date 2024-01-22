Овнам потрібно проявити пристрасть, а Рибам - братися за нову справу: гороскоп за картами Таро на 22 січня 2024 року

Карти Таро підказують наші справжні бажання.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 січня 2024 року розповідає, що Левам може бути боляче, а Овнам варто проявити свою пристрасть.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня «Королева кубків»
Проявіть свою пристрасть. У стосунках додайте жаги. У роботі проявіть сильний характер.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня «Повішений»
Все змінюється. У коханні очікуйте на потрясіння. У розв’язанні робочих питань змініть погляд на буденні речі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня «Страшний суд»
За свої вчинки доведеться відповідати. У любові вас будуть судити за вашу поведінку. А на роботі перевірте юридичні моменти.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня «Шістка кубків»
Поверніться обличчям до минулого. Пригадайте про існування старих друзів. Варто покращити стосунки з колегами.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня «Сімка мечів»
Може бути боляче. Опирайтеся болю у стосунках. Дійте розсудливо на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня «Трійка пентаклів»
Скоро ви отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. Додайте креативності на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня «Трійка кубків»
Знайдіть час для святкувань. У стосунках влаштуйте невеличке свято. А на роботі варто святкувати успіхи.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня «Імператриця»
Час збирати щедрі плоди долі. У коханні очікуйте на результат. А проєкт, який ви реалізовуєте на роботі, буде успішним.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня «Туз мечів»
Варто бути активним. У стосунках проявіть силу, а на роботі - характер.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня «Справедливість»
Настав час зважити свої вчинки. У коханні проявіть ініціативу, а на роботі вгамуйте сварки з колегами.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня «Четвірка пентаклів»
Потрібно заощаджувати. У стосунках час замислитися про майбутнє. На роботі вимагайте більшої платні.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня «Дурень»
Попереду - новий шлях. У коханні варто змінити вектор руху, а на роботі сміливо беріться на нову справу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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