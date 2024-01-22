Овнам потрібно проявити пристрасть, а Рибам - братися за нову справу: гороскоп за картами Таро на 22 січня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 січня 2024 року розповідає, що Левам може бути боляче, а Овнам варто проявити свою пристрасть.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Королева кубків»

Проявіть свою пристрасть. У стосунках додайте жаги. У роботі проявіть сильний характер.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня «Повішений»

Все змінюється. У коханні очікуйте на потрясіння. У розв’язанні робочих питань змініть погляд на буденні речі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Страшний суд»

За свої вчинки доведеться відповідати. У любові вас будуть судити за вашу поведінку. А на роботі перевірте юридичні моменти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Шістка кубків»

Поверніться обличчям до минулого. Пригадайте про існування старих друзів. Варто покращити стосунки з колегами.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня «Сімка мечів»

Може бути боляче. Опирайтеся болю у стосунках. Дійте розсудливо на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня «Трійка пентаклів»

Скоро ви отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. Додайте креативності на роботі.



ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Трійка кубків»

Знайдіть час для святкувань. У стосунках влаштуйте невеличке свято. А на роботі варто святкувати успіхи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Імператриця»

Час збирати щедрі плоди долі. У коханні очікуйте на результат. А проєкт, який ви реалізовуєте на роботі, буде успішним.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Туз мечів»

Варто бути активним. У стосунках проявіть силу, а на роботі - характер.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «Справедливість»

Настав час зважити свої вчинки. У коханні проявіть ініціативу, а на роботі вгамуйте сварки з колегами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Четвірка пентаклів»

Потрібно заощаджувати. У стосунках час замислитися про майбутнє. На роботі вимагайте більшої платні.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Дурень»

Попереду - новий шлях. У коханні варто змінити вектор руху, а на роботі сміливо беріться на нову справу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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