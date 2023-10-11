Овнам потрібно рухатися до нових перемог, а Близнятам варто розкрити серце: гороскоп за картами Таро на 11 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 жовтня 2023 року розповідає, що Рибам треба прагнути більшого, а Водоліям треба попрацювати над емоціями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся до нових перемог. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі вас супроводжуватиме успіх.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Осідлайте удачу і рухайтеся вперед. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі проявіть сміливість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийте ваше серце. У любові не опирайтеся почуттям. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У любові може бути важко. На роботі варто продемонструвати інтелектуальну складову.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. Дійте разом у стосунках. На роботі не варто зациклюватися на чомусь одному.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король мечів"

Дійте активно. У стосунках не робіть боляче партнеру чи партнерці. У роботі варто спробувати діяти по-новому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Все складається якнайкраще. У роботі ви отримаєте карт-бланш. А в стосунках слід насолоджуватися щастям.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть розбити серце. У любові сховайте свої почуття. На роботі прагніть більшого.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не робіть самі собі проблем. У стосунках варто сподіватися на краще. А на роботі очікуйте нових викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У любові прагніть урівноважити емоції та раціональне. А на роботі варто розпочати новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Варто попрацювати над власними почуттями. У любові розкрийте ваше серце. А на роботі додайте емоційності.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання договорів. Вийдіть на новий рівень в стосунках. Прагніть більшого у розв'язанні робочих ситуацій.

Також читайте Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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