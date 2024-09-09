Овнам потрібно зробити перший крок, а Тельцям варто прориватися вперед: гороскоп за картами Таро на 9 вересня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 вересня 2024 року розповідає, що Скорпіонам краще не конфліктувати, а Дівам потрібно шукати баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

Ви все зможете, але потрібно зробити перший крок. У стосунках наважтеся на більше. А на роботі додайте активності.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сила"

Потрібно зробити більше. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді. На роботі виривайте вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Справедливість"

Відкривайте очі на свої помилки. У любові потрібно більше довіряти своїм відчуттям. На роботі знайдіть друзів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар мечів"

Просувайтеся вперед за допомогою свого інтелекту. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі проявіть професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У стосунках спробуйте розслабитися. А на роботі - додайте драйву.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Проведіть фінансовий аудит. У стосунках потрібно більше діяти. На роботі вимагайте премію.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Знайдіть час і місце для спокою. У стосунках спробуйте розслабитися. А на роботі - взяти відгул.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках навчіться захищатися. На роботі краще підіть у відпустку.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові потрібно досягати більш висот. А на роботі - захищати своє серце.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Башта"

Будувати щось нове можна лише на вщент знищеному. У стосунках дійте активніше. А на роботі плануйте запасний план.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього голосу. На роботі потрібно збалансувати почуття і розум.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Додайте вогню. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі складіть стратегічний план.

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