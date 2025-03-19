Овнам слід довіряти партнеру, а Тельцям шукати опору: гороскоп за картами Таро на 19 березня 2025 року

Карти Таро можуть озвучити наші секрети
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 березня 2025 року розповідає, що в Овнів попереду нові відкриття, а у Близнят залишилося мало кохання.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 березня 2025 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. Довіряйте партнеру. Шукайте однодумців на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свою майстерність у землю. У стосунках шукайте опору. Не нудьгуйте у справах.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Зберіться, у вас ще залишилося трішки сил. Кохання зосталося на денці. Замисліться над зміною місця роботи.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П’ятірка пентаклів"
Затягніть пояси. У стосунках буде мало емоцій, а у робочих питаннях - дріб’язок коштів.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Обирайте вдумливо. У коханні потрібна пауза. Зрозумійте, що вас надихає на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз жезлів"
Настав час діяти. Додайте жару у стосунках. У розв’язанні робочих питань проявіть ініціативність.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Верховна жриця"
Час проявити мудрість. У коханні прислухайтеся до інтуїції. Довіряйте серце у створенні кар’єри.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Самітник"
Урівноважте емоції. Дійте обережно у стосунках. Довіряйте собі на роботі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - спокуси. У коханні доречно їм піддатися, а на роботі ліпше оминати.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Вас очікують випробування. У стосунках ліпше не провокувати долю. Уникайте скандалів на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз кубків"
Ви наповнені любов’ю, покажіть її світу. У коханні не стримуйте себе. Слухайте голос серця у русі кар’єрними сходами.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що вам дороге. У коханні спирайтеся на партнера. У роботі покажіть, що ви професіонал.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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