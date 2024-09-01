Овнам слід появити енергію, а Рибам - нові знання: гороскоп за картами Таро на 1 вересня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 вересня 2024 року розповідає, що у Раків все змінюється, а Левам не варто забувати про інтуїцію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Проявіть енергію. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі покажіть все, на що ви здатні.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Правосуддя"

Пам'ятайте про рівновагу. У стосунках урівноважте почуття та емоції. А на роботі проявіть професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся вперед. Не ображайте другу половинку. У робочих питаннях ви неодмінно все вирішите.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Все змінюється. У коханні потурбуйтеся про міцний фундамент. А на роботі - про запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

Не забувайте про інтуїції. На роботі дослухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі розраховуйте на підказку долі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі рухайтеся назустріч новим викликам, а у стосунках не противтесь новому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемоги вже близько. У коханні сподівайтеся на краще. На роботі ви отримаєте те, що прагнете.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс. У коханні знайдіть гідного партнера, а на роботі - міцну опору.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

Вас очікують спокуси. У коханні самі вирішуйте, чи піддатися, чи ні. На роботі остерігайтеся лихих людей.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. У коханні прагніть нових відчуттів. А на роботі все може змінитися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У коханні варто трішки пригальмувати. А на роботі доречно взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та опановуйте нові знання. На роботі варто подвоїти зусилля. А у стосунках проявіть нові риси характеру.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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