Овнам слід розкрити свій потенціал, а Ракам попрацювати над комплексами: гороскоп за картами Таро на 11 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 липня 2023 року розповідає, що Близнят можуть образити, а Діви втомилися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Розкрийте свій потенціал. У любові дійте відкрито. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Ви берете на себе більше, ніж можете подолати. У стосунках вас очікують випробування. На роботі буде важко.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках вас очікують нові виклики. А на роботі приховайте ваші почуття.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Приховане може стати явним. У любові працюйте над власними комплексами. На роботі страхи можуть вилізти на поверхню.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках відкрийте свої почуття. На роботі час трішки перепочити.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ви втомилися. У стосунках буде нелегко. У русі кар'єрними сходами час перепочити.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках насолоджуйтеся успіхом. На роботі не забувайте про відпочинок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках йдіть назустріч другій половинці. На роботі поважайте свою позицію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

Вам світить сонце. У стосунках не варто сваритися. А у русі кар'єрними сходами зараз немає перешкод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримуєте маленькі, але винагороди. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі сподівайтеся на премію.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Пробуйтеся зм'якшити ваш характер. У стосунках покажіть ваше добре серце. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У любові час розслабитися. А на роботі візьміться за новий проєкт.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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