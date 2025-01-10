Овнам слід уникнути кофліктів, а Близнят можуть образити: гороскоп за картами Таро на 10 січня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 січня 2025 року розповідає, що Дівам варто довіряти другій половинці, а на Левів попереду чекають спокуси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 січня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж зможете подужати. У стосунках не варто напружуватися. На роботі уникайте конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Не потрібно перевертати все з ніг на голову. У стосунках варто бути обережним. А на роботі потихеньку просувайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть образити. Тому слід бути обережним. У стосунках сховайте ваше серце. На роботі зробіть паузу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зробити перший крок. На роботі потрібно додати умиротворення, а в стосунках почніть довіряти партнеру чи партнерці.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Диявол"

Попереду на вас чекають спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. А на роботі розпочніть щось нове.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Не бійтеся довіряти другій половинці. У стосунках шукайте щастя у простих речах. На роботі знайдіть однодумців

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дурень"

Почніть робити перший крок. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі уникайте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Зазирніть в очі свої страхам. На роботі не стримуйте свої бажання рухатися вперед. У стосунках проявіть силу волі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Справедливість"

Покажіть себе. У стосунках проявіть впертість, а на роботі - професіоналізм.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. На роботі потрібно проявити більше сили.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що ви робите. У стосунках потрібно більше розслабитися. А на роботі - взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Рухайтеся вперед. На роботі розпочніть щось нове. А в стосунках - додайте сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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