Овнам слід взяти паузу, а Тельцям потрібно помізкувати над роботою: гороскоп за картами Таро на 28 лютого 2025 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 28 лютого 2025 року розповідає, що Овнам не варто влаштовувати скандал на рівному місці, а Тільцям треба визначитися з метою в житті.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 28 лютого 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерика Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не варто влаштовувати сварки на рівному місці. У стосунках не варто провокувати партнера на конфлікт. У розв’язанні робочих питань візьміть паузу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Самітник"

Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У коханні варто згадати, навіщо ви розпочали ці стосунки. На роботі поміркуйте над вашою метою у кар’єрі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Верховна жриця"

Мудрість — ваша зброя. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього жіночого начала. У роботі робіть те, що вам справді хочеться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте. У стосунках проявіть свою силу. У роботі додайте ентузіазму.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Потрібно вирішити — залишитися чи йти. У стосунках відверто поговоріть з другою половинкою.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках «зерна», які ви посади давно, можуть не вирости. У русі кар’єрними сходами оберіть одну ціль.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках усе може дуже змінитися. А на роботі зміни просто незворотні.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте винагороду. У любові очікуйте на сюрпризи. А на роботі вимагайте премії.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не варто зациклюватися на побуті. У коханні не звертайте увагу на дрібниці. На роботі можливі випробування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках довіряйте партнеру. А на роботі ситуація покращиться.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Добивайтеся того, що хочете. Розслабтеся у коханні. На роботі час завойовувати нові вершини.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Дійте. У стосунках додайте жару. У русі кар’єрними сходами продемонструйте активність.

Нагадаємо, екзорцистка передбачила, коли закінчиться війна в Україні. Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись до літа 2025 року.

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