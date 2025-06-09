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- Астрологія
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Овнам слід звернути увагу на інтуїцію, а Тельцям варто бути гнучкими: кельтський гороскоп дерев на 9 червня 2025 року
Гороскоп на 9 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.
У давнину друїди вважали, що кожен народжений під знаком певного дерева отримує від нього унікальні риси характеру, долі та внутрішньої сили. Цей гороскоп не випадковий — його ритм базується на природних циклах, рухові сонця та таємничих знаннях, переданих через огамічну писемність. Сьогодні, 9 червня, ми перебуваємо в останній день періоду глоду — дерева суперечностей, внутрішньої вогняної сили й гнучкості.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Горобина
Горобина пробуджує духовну силу та інтуїцію. У цей день Овни здатні бачити більше, ніж інші, навіть якщо не завжди це усвідомлюють. Ваше слово може стати оберегом, якщо буде щирим.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Граб
Граб уособлює гідність, структурність, витончену впертість. Сьогодні Тельці відчують потребу в чіткості — у побуті, в роботі, у думках. Проста дія дає більше, ніж довгі плани.
Близнята (21 травня – 21 червня)
Глід
Ваше дерево — глибоке і парадоксальне. Ви можете здаватися веселими й легкими, та всередині — справжній вулкан ідей. Сьогодні варто не приховувати внутрішню суть — вона надихає.
Рак (22 червня – 22 липня)
Дуб
Дуб — дерево сили, захисту, роду. Раки сьогодні як хребет для інших: ті, хто поруч, шукають вашого спокою й затишку. Це ідеальний день для родинних справ та спогадів про витоки.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Яблуня
Дерево любові, чарівності й мудрої м’якості. Леви сьогодні здатні бути не лише лідерами, а й джерелом тепла. Ваша присутність — як літній сад у повному цвіті: надихає й лікує.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Ліщина
Ліщина — символ знання, логіки, мудрості. Діви сьогодні здатні розв’язати найскладніші вузли — в роботі, спілкуванні, думках. Дійте раціонально, але слухайте шепіт серця.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Виноградна лоза
Це дерево символізує вміння змінюватися, адаптуватися, знаходити красу у всьому. Терези сьогодні — живе дзеркало настрою інших. Не бійтеся зберегти власні кордони у вирі співпереживання.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Бузина
Дерево глибокого перетворення. Сьогодні ви — у точці перехрестя: від чогось потрібно відпустити, щоб народити нове. День для очищення й завершення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Ясен
Ясен — міст між світами, символ уяви, сили слова. Стрільці сьогодні відчувають, як мрія хоче стати справжністю. Поділіться нею з тими, хто зможе почути.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Бук
Дерево порядку, стабільності й передачі знань. Козороги сьогодні здатні навести лад не лише у власному світі, а й у чужому. Ви — як жива бібліотека, і світ цього дня вас потребує.
Водолій (21 січня – 18 лютого)
Сосна
Сосна уособлює силу оновлення, легкість мислення, здатність тримати вертикаль духу. Сьогодні ви — свіже повітря. Надихайте, не перевантажуйте — легкість є вашою силою.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Верба
Дерево емоцій, інтуїції, внутрішньої гнучкості. Риби сьогодні відчувають, де правда. Це час заглибитись у тишу, щоби почути важливе. Вода пам’ятає все — як і ваше серце.
9 червня завершує період глоду, даючи можливість зняти зовнішню оболонку і повернутися до істинного себе. Кожне дерево сьогодні не просто знак — воно мовить з вами особисто.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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