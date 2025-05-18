Овнам варто дотримуватися балансу, а Терезам слід проявити себе: астрологічний прогноз на рунах на 18 травня 2025 року

Руни / © ТСН

Реклама

Руни — це символічна мова давніх часів, що допомагає зчитувати тонкі енергетичні процеси. Вони не дають буквальних відповідей, але вказують напрям — на рівні дій, рішень, почуттів. 18 травня 2025 року — день, коли руни закликають нас не тиснути на події, а вчитись довіряти процесу, навіть якщо він не до кінця зрозумілий. Це час поступових змін, внутрішньої зрілості та спостереження.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Гебо"

Сьогодні особливо важливо дотримуватися балансу в обміні — як у стосунках, так і в справах. Приймайте лише те, що готові дати у відповідь. Рівновага — ключ до гармонії цього дня.

Реклама

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Лагуз"

Ваші емоції — провідник. День сприятливий для глибокого самопізнання, інтуїтивних рішень і роботи з водною стихією (душ, ванна, озеро). Замість боротьби — м’який плин у власному ритмі.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Отал"

Зверніться до минулого, до своїх джерел, до дому. Це день, коли варто згадати, хто ви, звідки, і що для вас має справжню цінність. Ваш фундамент сильніший, ніж здається — спирайтесь на нього.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Гагалаз"

Можливі неочікувані зміни або “внутрішні грози”. Це день очищення — руйнується лише те, що вже віджило. Не тримайтесь за старе — приймайте оновлення.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Феху"

Фінансові чи матеріальні питання можуть сьогодні вийти на перший план. Важливо діяти з вдячністю, а не з жадібності. Зберігайте й примножуйте не лише ресурси, а й довіру.

Реклама

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Ейваз"

Вам потрібно внутрішньо вирівнятись, перш ніж іти далі. День не для поспіху, а для глибокої концентрації та обережного руху вперед. Тримайтесь свого курсу, навіть якщо здається, що темп повільний.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Соулу"

Ваша внутрішня енергія може стати джерелом натхнення для інших. Не ховайтесь — дозвольте собі світити. Не бійтеся проявити себе — це саме той день.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Іса"

Стан зупинки або застою може викликати напруження, але насправді це час для внутрішнього вирівнювання. Не тисніть на обставини — мовчання також дієве.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Пертро"

День, коли доля може дати підказку — через сон, збіг, інтуїтивне рішення. Зверніть увагу на те, що зазвичай лишається поза фокусом. Не все потрібно пояснювати — достатньо відчути.

Реклама

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Ансуз"

Спілкування, знання, розмова з потрібною людиною можуть стати ключем. Висловлюйтесь відкрито — ваш голос важливий. Говоріть не для того, щоб переконати, а щоб бути почутими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Тейваз"

Справжня сила — у вірності своїм принципам. Сьогодні вам знадобиться внутрішня дисципліна, щоб не втратити напрям. Не відступайте — варто стояти за своє, навіть мовчки.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Кеназ"

День прозріння. Те, що було прихованим або заплутаним, почне прояснюватись. Можлива допомога ззовні — або зсередини. Не бійтеся побачити більше — істина приносить полегшення.



18 травня 2025 року — це день внутрішнього вирівнювання. Руни підказують: зміни вже тривають, але найцінніше сьогодні — зберегти ясність, повагу до себе й відкритість до знаків. Те, що здається дрібницею, може виявитися проривом.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.