Овнам варто довіряти інтуїції, а Близнятам слід сконцентруватися: гороскоп за картами Таро на 10 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти ситуацію.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 серпня 2024 року розповідає, що Водоліям доведеться захищати те, що вони люблять, а Близнятам варто сконцентруватися. Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 серпня 2020 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Вам допоможе щаслива зоря. Стосунки починають налагоджуватися. Щодо роботи, то довіряйте своїй інтуїції.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П’ятірка пентаклів"
Можливий період нужди. У коханні заощаджуйте емоції, а щодо фінансових питань - краще затягнути паски.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Сконцентруйтеся. Попрацюйте над стосунками. а щодо роботи - добряче відпочиньте, бо сили вам знадобляться.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка кубків"
Працюйте з власними емоціями: у коханні і у робочих питаннях зараз вони вам тільки заважають.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте пристасті до всього: і до стосунків, і до роботи. Трішки шаленства у всіх сферах життя вам не завадить.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Верховна жриця"
Довіряйте інтуїції. У стосунках прислухайтеся до голосу серця. У розв’язанні робочих питань прислухайтеся до порад мудрої жінки.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Самітник"
Візьміть паузу. У коханні трішки відпочиньте одне від одного. А щодо роботи - візьміть день чи два перепочинку.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Диявол"
Очікуйте на спокуси. У коханні піддайтеся їм, а на роботі - їх краще оминути.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви самі себе іноді зв’язуєте. Протестуйте важливість ваших стосунків. Щодо роботи, то час спробувати щось нове.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас переповнюють емоції. Щодо любові, то варто поринути у неї з головою. У робочих питаннях довіряйте серцю.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка жезлів"
Захищайте те, що любите. У стосунках доведеться поборотися за своє. У робочих питань буде трішки важкувато.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Світ"
Заспокойтеся і рухайтеся вперед. У стосунках шукайте баланс. Щодо роботи - спочатку знайдіть гармонію в душі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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