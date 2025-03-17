Овнам варто іноді дозволити собі слабкість, а Близнятам потрібно рухатися далі: гороскоп за картами Таро на 17 березня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 березня 2025 року розповідає, що Тельцям можуть зробити боляче, а Ракам слід навчитися правильно використовувати свої ресурси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозвольте собі іноді проявляти слабкість. А на роботі - краще перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде боляче. У стосунках вас можуть образити. А на роботі - сказати, що ви не допрацьовуєте.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева мечів"

Розвивайте власний розум. У стосунках ви можете здатися зарозумілим або зарозумілою. А на роботі прийшов час рухатися далі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Навчіться правильно використовувати свої ресурси. У стосунках плануйте розвиток. На роботі слід почати накопичувати кошти.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Башта"

Все, що ви так ретельно будували, може зламатися. У стосунках нові почуття слід будувати на оновленому фундаменті.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках важливо знайти баланс. На роботі потрібно долучитися до золотої середини.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Ви - чиста енергія. Спрямуйте її у потрібне річище у стосунках. А на роботі зрозумій, куди краще її спрямувати.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж кубків"

Ваші почуття вирують. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі спробуйте додати трішки емоцій у свою справу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Ви почуватиметеся обкраденими. У стосунках очікуйте на черговий виклик. А на роботі вас можуть образити словами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках буде важко. На роботі доведеться відповідати за свої слова.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду вас очікують випробування. На роботі варто просто пережити цей період. У стосунках вашому серцю можуть зробити боляче.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У стосунках потрібно діяти, а не чекати. На роботі заплануйте подальший рух.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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