Овнам варто насолоджуватися щастям, а Дівам потрібний спокій: гороскоп за картами Таро на 16 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 травня 2024 року, то Дівам потрібний спокій, а Скорпіонам не варто переливати з пустого в порожнє.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. А на роботі закінчився хмарний період.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім відразу, щоб не спіймати облизня. У коханні оберіть одну ціль. Щодо робочих моментів, то не намагайтеся все відразу встигнути.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж можете нести. Не ускладнюйте стосунки. Щодо фінансових питань, то ви самі заганяєте себе у пастку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Будьте ощадливими, але не скупими. У стосунках перевірте друге половинку. Щодо коштів, то радимо їх накопичувати.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Знайдіть умиротворення у свій душі. У любові шукайте гармонію, а на роботі прагніть до рівноваги.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Вам потрібний спокій. У стосунках краще взяти паузу, а на роботі варто потурбуватися про відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Правосуддя"

Знайдіть спокій у своїй душі. У коханні дійте справедливо і у робочих питаннях прагніть такого ж.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках слід знайти баланс. Щодо роботи, то варто прислухатися до цікавих ідей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Успіх йде разом з вами. У любові купайте у щасті. А щодо коштів, то все має скластися якнайкраще.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж жезлів"

Попереду — нові виклики. У стосунках — прагніть нового. Щодо фінансів, то варто взятися за якийсь новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У коханні не варто все ускладнювати. Щодо фінансових справ, то варто перевірити свої рахунки.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева жезлів"

Дійте чітко. У стосунках проаналізуйте ситуацію, що склалася. Щодо коштів, то варто здобувати їх холодним розумом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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