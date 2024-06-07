Овнам варто навчитися довіри, а Близнятам не потрібно конфліктувати: гороскоп за картами Таро на 7 червня 2024 року

Карти Таро підказують, куди рухатися далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 червня 2024 року розповідає, що Скорпіонів очікують спокуси, а Дівам буде боляче.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках навчіться довіряти одне одному. На роботі варто уповільнитися.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Повішений"
Змініть своє ставлення до ситуації. У любові сховайте серце. На роботі треба щось унормувати.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не влаштовуйте марні сварки. У стосунках не варто конфліктувати. У русі кар'єрними сходами потрібно зробити перерву.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. У робочих моментах очікуйте нових викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. Спробуйте дати жаги у стосунках. На роботі розпочніть новий проєкт.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде так боляче, що здаватиметься, що у вас немає сил, щоб піднятися. Не дозволяйте бути собі слабким чи слабкою. На роботі краще взяти перерву.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж жезлів"
Проявляйте активність. У стосунках дозвольте більше. На роботі додайте енергійності.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Диявол"
Очікуйте багато спокус. У любові вирішуйте чи варто піддатися спокусам. На роботі очікуйте проблем.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках поборіть власні комплекси. У русі кар'єрними сходами вам будуть заважати страхи.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Очікуйте перемог. У любові можливі приємні сюрпризи. А на роботі варто спробувати щось нове.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках очікуйте емоцій. На роботі дійте активніше.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар кубків"
Попрацюйте зі своїми почуттями. У любові розкрийтеся на повну. У робочих питаннях додайте емоцій.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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