Овнам варто остерігатися підступів, а Ракам потрібна гармонія: гороскоп за картами Таро на 7 квітня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 квітня 2025 року розповідає, що Близнятам слід замислитися, що вони хочуть далі, а Ракам варто знайти внутрішню гармонію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Страшний суд"

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Навчіться брати відповідальність за свої вчинки. У стосунках не робіть боляче одне одному. На роботі остерігайтеся підступів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте бажання та реальність. На роботі дійте справедливо.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Замисліться про те, що ви хочете далі. У любові час взяти паузу. На роботі потрібно трішки перепочити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Знайдіть внутрішню гармонію. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. У русі кар'єрними сходами дослухайтеся до мудрих порад.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Накопичуйте уміння і навички. У любові пройдіть "тест" на фінансову грамотність. На роботі більше працюйте.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Затягніть пояси. У стосунках буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Час обирати. У любові добре визначиться з ціллю ваших стосунків. А на роботі краще не гнатися за всім відразу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Візьміть паузу. У стосунках не наражайте себе на біль. А у розв'язанні робочих моментів робіть паузи.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператриця"

Час родючості настав. Ваше кохання розквітне. Робочі справи налагодяться.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. Спробуйте зробити щось нове на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте нагороди. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі - чекайте на премію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. Дійте активно у стосунках. Шукайте кращий варіант на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що під час ретроградної Венери 2025 важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.