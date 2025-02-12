Овнам варто почати щось нове, а в Близнят все зміниться: гороскоп за картами Таро на 12 лютого 2025 року

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 лютого 2025 року розповідає, що Ракам варто продемонструвати силу, а перед Терезами відкривається цілий світ.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 лютого 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Спробуйте розпочати щось нове. Перегляньте фінансові плани з другою половинкою. Розпочніть новий проєкт на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Ви успішно розвиваєтеся. Час відпочити з коханим або коханою. А на роботі візьміть відгул.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Колісниця"
Все змінюється. У стосунках не виключені зміни. Оберіть новий шлях у робочих питаннях.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сила"
Продемонструйте силу. У коханні покажіть характер. А у розв’язанні робочих питань покажіть свою вправність.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Зміни - тільки на краще. У стосунках використайте зміни, щоб поліпшити стосунки. У роботі не опирайтеся змінам.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева жезлів"
Продемонструйте азарт. У кохання варто додати пристрасті. Дійте активніше на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Цілий світ відкривається перед вами. Сміливо дійте у стосунках. Додайте нової іскри у робочі моменти.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не варто думати, що проблеми є лише у вас. У стосунках знайдіть причину ваших проблем. Додайте жару у русі кар’єрними сходами.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Обирайте один варіант. У стосунках не женіться за всім і одразу. А на роботі потрібно щось змінювати, бо вас не дооцінюють.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що потрібно робити, але усіляко уникаєте цього. Сміливо дійте у стосунках, хоча може бути боляче. Навчіться довіряти колегам на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Закохані"
Будуйте мости. У стосунках варто не лише спати разом, але й дружити. На роботі все складається якнайкраще.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках вирішіть, що ви нарешті хочете. Додайте емоцій у розв'язанні робочих питань.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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