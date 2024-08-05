Овнам варто попрацювати зі своїми емоціями, а Близнятам - не ускладнювати ситуацію: гороскоп за картами Таро на 5 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 серпня 2024 року розповідає, що Рибам не варто відразу очікувати фінансового успіху, а Левам варто насолоджуватися щастям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Все складується якнайкраще. У стосунках ви досягнули великого розуміння. Щодо роботи, то варто пропрацювати зі своїми емоціями.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ви досягнули фінансового успіху. У коханні прислухайтеся до поради мудрої жінки. У роботі сконцентруйтесь на нинішньому проєкті.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не ускладнюйте ситуацію. У любові не починаєте з’ясовуйте стосунки. Щодо роботи, то можливі нові виклики.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Попереду нові здобутки. У стосунках спробуйте зробити щось разом. У робочих питаннях спробуйте новий проєкт.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Усе просто чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям, а на роботі — просувайтеся вперед.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть гармонію, а у стосунках — баланс.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Дивіться на свій з відкритими очима. У стосунках довіряйте партнеру, а у робочих питання шукайте ціль у вашій роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час взяти паузу. На роботі слід відпочити, а у стосунках — влаштуйте спільний відпочинок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

Буде боляче. У стосунках "не їжте" себе, щоб не було ще більш боляче. На роботі остерігайтеся підступів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка мечів"

Настає час випробувань. У коханні можливий - "любовний трикутник". У робочих питаннях остерігайтеся підступів ворогів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Довіряйте серцю. У стосунках пориньте у почуття. На роботі дослухайтеся до інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. У стосунках не очікуйте плодів зараз. У фінансових питаннях не варто відразу чекати успіху.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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